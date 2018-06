Innsbruck – Die stille Not. Einsamkeit – fast jede dritte Frau zwischen 60 und 69 Jahren, fast 60 Prozent der über 80-jährigen Österreicher leben allein. Und es werden immer mehr. Die Hilfe gegen diese Not und diese Einsamkeit durch die Tiroler Vinzenzgemeinschaften wird daher immer wichtiger. Deshalb wollen die tirolweit 76 Gemeinschaften künftig noch einen viel größeren Fokus auf dieses Thema legen.

Ehrenpräsident Christoph Wötzer sagt: „Es sind zwei Problemfelder, die uns hier begegnen. Wie finden wir die Einsamkeit? Und wie begegnen wir ihr?“ 2500 ehrenamtliche Mitarbeiter haben die Vinzenzgemeinschaften in Tirol derzeit. „Es ist natürlich immer zu wenig. Weil die Aufgaben immer mehr werden“, sagt Wötzer, der ein „Netzwerk schaffen will, in dem das Thema Einsamkeit einen großen Platz bekommt. Und das Thema soll in die Herzen und Köpfe.“ Es soll außerdem auch in die Betreuungseinrichtungen. Im Innsbrucker Heim St. Josef ist das schon der Fall. „Es ist auch ein Ansporn für unsere fixen Mitarbeiter, wenn die 60 Ehrenamtlichen bei uns sich so reinhängen“, sagt Geschäftsführer Christian Juranek.

Seit 2002 hat das VinziWort hier eine Einsamkeitsbegleitung in institutionalisierter Form eingeführt. Das Modell war beispielgebend für viele andere Organisationen. „Es ist eine Win-win-Situation für die Menschen, die sich um unsere älteren Bewohner kümmern. Da entstehen oft Freundschaften daraus.“ Es sei ein gesellschaftliches Thema der Zukunft, wie man mit Einsamkeit künftig umgehe, sagt Wötzer, der sich eine staatliche Stelle durchaus vorstellen kann, bei der solche Themen koordiniert werden.

Mit dem heurigen Jahr gehen die Tiroler Vinzenzgemeinschaften zudem auch in der eigenen Organisation neue Wege. Wötzer wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Karoline Knitel tritt seine Nachfolge in der Präsidentschaft an. Es sei in Zukunft eine stärkere regionale Verankerung geplant, sagt Knitel. Insgesamt gibt es 76 Gemeinschaften in Tirol. Man werde künftig davon abkommen, dass es pro Pfarre eine Gemeinschaft gibt, sondern sich hier auf die Seelsorgeräume einstellen. (mw)