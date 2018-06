In den vergangenen 20 Jahren konnte die Caritas mit Spendengeldern aus Tirol 173 Brunnen in Westafrika bauen — und Zehntausenden Menschen einen sicheren Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Damit in Zukunft weitere Projekte realisiert werden können, hat die Caritas wieder ihre Sommerspendensammlung gestartet.

Es gebe den physischen Durst, „aber auch den nach Lebenschancen und Möglichkeiten", sagte gestern Bischof Hermann Glettler bei der Präsentation der diesjährigen Sammlung. Nicht umsonst würden viele Menschen aus dieser Region flüchten. Und er rief die Tiroler auf zu spenden: „Wir sind verantwortlich für diese Welt und für die Menschen, die in ihr leben. Auch weil Europa für viel Leid verantwortlich ist, das sich in dieser Welt zuträgt." Für Tirols Caritas-Direktor Georg Schärmer ist Durst „ein quälendes Gefühl. Ein Gefühl, das jeder kennt und das einem die Kehle zuschnürt." Gemeinsam könne man helfen, dass weniger Menschen dieses Gefühl verspüren müssen, sagte Schärmer. In die Brunnenprojekte in Afrika fließen 80 Prozent der Spendensumme, 20 Prozent werden dafür verwendet, im kriegs- und krisengebeutelten Syrien humanitäre Hilfe zu leisten, betonte Julia Stabentheiner, Leiterin der Caritas Auslandshilfe.

Am Freitag werden zwischen 12 und 18 Uhr in allen MPreis-Filialen Spenden gesammelt — zusätzlich zur regulären Aktion. Für eine Spende ab fünf Euro gibt es eine biologisch verträgliche Radtrinkflasche. (bfk)