Jochberg – Der Einsatz von Skistar Felix Neureuther für eine gesunde Zukunft von Kindern erhält große Unterstützung. Verschiedene Gesundheits-Förderprogramme für Kinder können signifikant erweitert werden. Für diese Projekte wurden im Rahmen der 5. Felix & Friends for Kids Gala im Kempinski Hotel Das Tirol in Jochberg zusammen mit 250 Gästen über 1,105.000 Euro gesammelt.

So sagte Thomas Bodmer, Vorstand der DAK-Gesundheit, dem fit4future-Botschafter Felix Neureuther 750.000 Euro aus den Präventions­mitteln der DAK-Gesundheit zu. Mit diesem Geld können weitere 100 Schulen mit 30.000 Kindern in Bayern an dem dreijährigen fit4future-Programm für gesunde Schulen teilnehmen.

Felix Neureuther ist zudem mit seinem eigenen Projekt „Beweg dich schlau!“ aktiv. Die Walt Disney Company Germany spendet im Rahmen der „Disney mach mit!“-Initiative 40.000 Euro für „Beweg dich schlau!“. Der Rest der Fördersumme kam durch großzügige Spenden zustande.

„Das Spendenergebnis der Jubiläumsgala ist einfach nur unfassbar. Kinder liegen mir sehr am Herzen, Kinder sind unsere Zukunft. Und deshalb bin ich total stolz, mit all diesen tollen Partnern so vielen jungen Menschen durch unter­schiedliche Projekte helfen zu können, fit für die Zukunft zu werden“, freut­e sich ein strahlender Felix Neureuther.

Felix Neureuther wurde an diesem Abend außerdem mit dem Quality Life Forum Award für sein außerordentliches soziales Engagement geehrt. (TT)