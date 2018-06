Von Simone Tschol

Lechaschau – „Als ich noch ein Kind war, hat mir meine Oma ein Buch über Tibet geschenkt“, erinnert sich Helga Wriesnig aus Lechaschau und holt das kostbare Stück aus dem Regal. Was die heute 67-Jährige damals noch nicht wusste: Das unscheinbare Druckwerk samt persönlicher Widmung sollte ihr Leben verändern.

Von diesem Tag an hat Helga Wriesnig sämtliches Geld zur Seite gespart. „Ich wusste gar nicht wofür, aber ich habe es getan“, erinnert sich die gebürtige Kärntnerin, deren Lebensweg über Fließ, Prutz, Innsbruck und Stuttgart nach Lechaschau führte.

1996 reiste sie das erste Mal nach Nepal. „Seither bin ich verloren“, meint Wriesnig und fügt mit einer gesunden Portion Selbstironie hinzu: „Wenn ich dort bin, schaltet mein Hirn aus.“

Als Einzelkämpferin betreut sie Kinder und deren Familien, Leprastationen, Kinder- und Altenheime. Sie hat sich ein Netzwerk geschaffen, organisiert Operationen, Medikamente, übernimmt das Schulgeld und die Mietzahlungen und kümmert sich um Bekleidung für die Kinder. Bislang hat Wriesnig das alles aus eigener Tasche und ein wenig Mithilfe privater Gönner bewältigt.

Ursprünglich wollte die ehemalige Inhaberin eines Kosmetikstudios ein Haus für Bedürftige bauen. „Dann kam das Erdbeben und seither gibt es wenig Möglichkeiten, Grund oder Wohnungen zu finden. Die Vermieter sind unverschämt geworden, die Preise explodiert“, beschreibt Wriesnig die Situation.

Also hat sich die 67-Jährige entschlossen, unter dem Titel „Swaagatam“, was so viel bedeutet wie Willkommen, Kinder und deren Familie zu unterstützen, Schulgeld, -uniform sowie -material und die Miete zu übernehmen – jeweils ein Jahr im Voraus. „Das gibt ihnen die Sicherheit, dass sie nicht rausgeschmissen werden, und die Kinder können sich auf die Schule konzentrieren“, ist Helga Wriesnig sicher, den richtigen Weg zu gehen.

Es sind die Schicksale der Menschen, die Wriesnig bei ihren Reisen besonders berühren. „Ich bin unterwegs, sehe nach 50 Metern wieder Elend und muss helfen. Das ist ganz schlimm mit mir. Ich kann nicht anders. Ich habe echt ein Helfersyndrom.“

So erging es ihr auch mit Sujata, einem kleinen Mädchen, das Wriesnig von der Straße weg in die Schule schicken konnte. Ihre Mutter wurde vom Ehemann als Sklavin in Indien verkauft, der gemeinsame Sohn Sagar gegen Bezahlung einem thailändischen Mönch mitgegeben. „Ein Bekannter hat Sagar zufällig auf Facebook entdeckt. Er ging nicht wie versprochen im Kloster zur Schule, sondern musste Straßenbauarbeiten verrichten, ohne Lohn. „Da sich seine Mutter nur 30 Euro ersparen konnte, habe ich ihr die 200 Euro fürs Flugticket gegeben. Nun sind alle drei wieder zusammen“, freut sich Wriesnig, „Sagar versucht die Schule nachzuholen, zeigt großen Willen und möchte einmal Koch werden.“ Oder Elli, Mingma und deren Oma, die Wriesnig völlig verwahrlost im Wald gefunden hatte.

Aber nicht nur in Nepal, auch in Ladakh (Nordindien) versucht Wriesnig Leid zu lindern. Beispielsweise in Gongma. „Die Gegend ist karg, das Leben schwer. Als ich vor 15 Jahren das erste Mal in Gongma war, gab es dort keine einzige Person, die ein ganzes Paar Schuhe hatte. Die Kinder sind sogar bei minus 20 Grad barfuß im Schnee unterwegs – erfrorene Fersen oder Gesichter sind ganz normal.

Auch Schicksale gilt es zu bewältigen. Punam, ein Mädchen aus Bhaktapur, das Wriesnig zwölf Jahre unterstützt hatte, verunglückte bei einem Unfall tödlich. „Das hat die ganze Familie aus der Bahn geschmissen.“

Inzwischen ist Wriesnig Pensionistin. Und weil es die Zeit ihr erlaubt, fliegt sie zweimal im Jahr nach Nepal, wobei ihre liebste Reisezeit der November ist. „Man muss sich nur warm anziehen.“

Fast täglich treffen Nachrichten „ihrer Kinder“ auf WhatsApp ein. Prabti (4), Rabina (15), Elli (11), Mingma (13), Sujata (9), Sagar (17), Lakpa Nuru Sherpa (8) und Pasang Sonam (7) wollen wissen, wann „Ama“ (Mama) wiederkommt. Dann wird die „Familie“ vielleicht weiter wachsen, denn am Samstag, 30. Juni, von 10 bis 18 Uhr findet zugunsten „Swaagatam“ ein Kunsthandwerkmarkt in der Hahnenkammhalle in Höfen statt. Wer Wriesnig helfen möchte, kann dies auch über eine kleine Spende tun: Sparkasse Reutte, BIC: SPREAT21XXX; IBAN: AT802050900010171452; Betreff: „Swaagatam“.