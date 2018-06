Von Thomas Parth

Imst – Die Kinderkrippe „Max und Moritz“, direkt am Imster Postplatz gelegen, betreut insgesamt 65 „kleine Menschen von eineinhalb bis vier Jahren“ aus Imst und Umgebung. Dies betont die Vereinsobfrau Katharina Fink-Weyrer. Sie bedankt sich für die Unterstützung der Imster Sparkasse. So kann eine 21-jährige Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden. „13 Mitarbeiterinnen, heuer auch ein Zivildiener, kümmern sich um das Wohl der Kinder“, bestätigt Jasmin Krabacher, die pädagogische Leiterin von Max und Moritz: „Unser pädagogisches Konzept ist Montessori-orientiert und beschäftigt sich stark mit selbstständigem Lernen durch Experimentieren, Forschen und Erkunden in freiem Spiel.“ Mittlerweile konnten weitere Räumlichkeiten im Ausmaß von 70 Quadratmetern durch die großzügige finanzielle Unterstützung von Stadtgemeinde, Land Tirol und dem privaten Sponsor Sparkasse Imst dazugenommen werden. Nun haben die Kids von Max und Moritz Zugang zu 250 Quadratmetern Gartenbereich plus Betreuungsflächen, die auf stattliche 320 Quadratmeter angewachsen sind.

„Wir leisten dadurch nicht nur einen selbstlosen gesellschaftspolitischen Beitrag, sondern bekommen durch unser Engagement auch sieben fixe Betreuungsplätze für Kinder von Sparkassenmitarbeitern zugesichert“, nimmt Vorstand Martin Haßlwanter Stellung: „Bei 152 Mitarbeitern und einer über 50-prozentigen Frauenquote mit über 30 Teilzeitkräften wollen wir ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und speziell für unsere gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen eine Rückkehr aus der Karenzzeit ermöglichen.“ Der Imster Vizebürgermeister Stefan Krismer dankt der Sparkasse für ihren Einsatz und unterstreicht bei sechs Kindergärten mit 25 Gruppen auf dem Imster Stadtgebiet das große Einvernehmen: „Öffentliche wie private Einrichtungen arbeiten bei uns sehr gut zusammen und ergänzen sich auch in der Preisgestaltung. Die Stadt muss als Gemeinde eine gute pädagogische Betreuung sicherstellen. Das ist der Bevölkerung sehr wichtig.“