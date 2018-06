Kirchberg i. T. – Eine sportliche Herausforderung der besonderen Art bietet sich am Samstag, 7. Juli, in Kirchberg. Bei der „Speascht“ wird das Kirchberger Ortsgebiet umrundet und damit auch das Spertental. Die Strecke führt dabei über nicht weniger als 16 Gipfel und alleine schon die nackten Zahlen sind beeindruckend. Die Streckenlänge beträgt 68 Kilometer, dabei sind 4500 Höhenmeter zurückzulegen. Das alles soll an einem Tag geschafft werden. Es geht dabei aber nicht um die schnellste Zeit, sondern darum, diese Strecke zu schaffen, und um das Landschaftserlebnis.

Die Strecke führt unter anderem über den Rauhen Kopf, über Fleckalm, Pengelstein, Rettensteinalm, Stangenjoch, Frühmesser, Geige, Gamsbeil, Floch, Brechhorn, Wiegalm und den Gaisberg-Gipfel, Ziel ist wieder das Kirchberger Ortszentrum.

Die Distanz wird aus Sicherheitsgründen im Zweierteam und über offizielle Wanderwege durchgeführt. Der Start erfolgt in der Nacht von Freitag auf Samstag, 6./7. Juli, um Mitternacht vor dem Gemeindeamt/Fuchslöchl in Kirchberg. Die Strecke kann auch gelaufen werden, für die Trailrunner erfolgt der Start um 5 Uhr.

Wer ebenfalls ein traumhaftes, landschaftliches Erlebnis genießen möchte, es aber etwas kürzer haben will, kann die „Light“-Strecke mit 35 Kilometern und 2500 Höhenmetern in Angriff nehmen. Start ist am Samstag, 7. Juli, um 6 Uhr vor dem Café Hochland in Aschau. Vor der Geighütte treffen die „Light“-Teilnehmer dann auf die Original-Speascht-Strecke. (TT)