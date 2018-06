Breitenbach – Für den Stocksport im Bezirk ist 2018 ein erfolgreiches Jahr. Darüber konnten Hermann Huber vom Landesverband, Peter Gschwentner vom EV Angerberg und Jugendfachwart Andi Aberger anlässlich der Eröffnung der neuen Stocksporthalle in Breitenbach informieren. Gerade in der Jugendarbeit hat sich durch die Einbeziehung des Schulsports mit einem eigens für Kinder entwickelten Sportgerät viel getan. In den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz ist der Sport bereits in mehreren Schulen im Unterricht eingebettet, die restlichen Bezirke sollen bis nächstes Jahr folgen, wie Aberger erzählt. „Jetzt ist natürlich auch wichtig, dass in weiterer Folge eine gute Betreuung der Kinder in den Vereinen gewährleistet ist“, fügt Huber an.

Keine Nachwuchssorgen hat man auch beim SV Breitenbach. Durch die Fusion der bislang zwei in der Gemeinde existierenden Vereine (EV Breitenbach und SV Breitenbach Sektion Stocksport) zum SV Breitenbach Zweigverein Eis- und Stocksport sind 180 Mitglieder eingeschrieben, darunter 18 Jugendliche und Kinder. Die Fusion war das besondere Ereignis 2017. Aber auch Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde Breitenbach in die Sanierung und Erweiterung der Anlage mitzahlte. Mit einer 300.000 Euro hohen Finanzspritze von der öffentlichen Hand und vielen Eigenleistungen des Vereins entstand jetzt eine neue, moderne Fünfbahn-Halle. Am Samstag wird die umgebaute Anlage ab 13.30 Uhr mit einem Fest ge- feiert.

2018 steht der Bezirk auch im Mittelpunkt einer Stocksport-Großveranstaltung. In Kufstein wird vom 16. bis 25. November die Elite in der Kufstein­arena im Europacup antreten.

Laut Peter Gschwentner, der im Organisationskomitee mitarbeitet, werden an die 250 Teilnehmer aus vielen europäischen Ländern erwartet. Auch regionale Spitzensportler werden an den Start gehen. (wo)