Von Christoph Blassnig

Lienz – Wenn die Sonderschule Lienz zur jährlichen Verabschiedung von Schülern einlädt, darf man sich auf ein großes Fest der Emotionen und Überraschungen freuen. Fünf Schützlinge verlassen mit Ende des Schuljahres die Schulgemeinschaft. Den Abschluss der Neuen Mittelschule haben an der Allgemeinen Sonderschule Martin Resinger, Jennifer Manucredo und Stefan Maier geschafft. Martin wird eine Elektrikerlehre beginnen. Jennifer bekommt eine Stelle im Lebensmittelhandel in Oberlienz. Stefan wird beim Aufbauwerk der Jugend in Lengberg aufgenommen. Leonie Stotter und Matthias Suntinger wechseln in die Lebenshilfe Lienz.

Das traditionelle Fest zum Abschied von der Schulgemeinschaft haben heuer auch Fachinspektorin Dorothea Reinalter und Skisprung-Legende Heinz Kuttin besucht.

Kuttin zeigte sich gerührt: „Herzergreifend bis zum Schluss“ sei die Feier gewesen. „Die Kinder stehen hier im Mittelpunkt.“

Zur Kinopremiere von Alexander Vittorio Papschs „Inklusion – Alle unter einem Dach“ war die gesamte Schulgemeinschaft für drei Tage in Wien. Die Eltern haben sich bei Direktor Andreas Weiskopf herzlich dafür bedankt.