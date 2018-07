Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Eigentlich wollte ein Tiroler seine Wohnung nur für drei Jahre vermieten. Seither sind sechs Jahre vergangen, das Mietverhältnis wurde durch ein Versehen unbefristet und – als wäre das nicht genug – es gibt inzwischen einen Untermieter, der noch dazu oft betrunken und aggressiv ist und sich mit den anderen Hausbewohnern anlegt.

Der Vermieter, dem alles über den Kopf zu wachsen schien, wusste nicht mehr weiter und wandte sich hilfesuchend an das Ombuds- team. Wohnrechtsexperte Klaus Lugger riet ihm, bei Gericht die Kündigung des Mietvertrags einzubringen, sollte die Mieterin die Wohnung weiterhin diesem Mann überlassen: „Sie haftet mietrechtlich für die Handlungen dieses Störers.“ Außerdem hätte sie ihre Unterkunft gar nie weitergeben dürfen und hatte damit gegen den Mietvertrag verstoßen.

„Eine Wohnung zu vermieten, schafft nur Probleme. Da lass ich sie lieber leer stehen!“ Leider gibt es viele Menschen, die so denken und damit zur allgemeinen Wohnungsknappheit beitragen. Das Beispiel des verzweifelten Vermieters wird sie noch in ihrer Meinung bestärken, doch es muss nicht so weit kommen, wie der Innsbrucker Rechtsanwalt Hans Christian Lass, unter anderem Spezialist für Mietrecht, sagt. Die „sehr komplexe wohnrechtliche Situation in Österreich“ sei für den Laien aber nicht leicht durchschaubar.

Besteht ein Kündigungsschutz, können Wohnungseigentümer ein Mietverhältnis nur mit einer Räumungsklage lösen. Außer es gibt Kündigungsgründe wie einen Mietrückstand oder „grob unleidliches Verhalten“. Was genau darunter zu verstehen ist, ist allerdings eine Wertungsfrage, also nicht klar geregelt. Nur so viel: „Gelegentliche Beschimpfungen reichen nicht aus, um gegen einen unerwünschten Mieter vorgehen zu können.“

Der Jurist empfiehlt daher, befristete Mietverträge – laut Gesetz sind bei Wohnungen mindestens drei Jahre vorgegeben – abzuschließen, und zwar immer schriftlich. Dabei spielt der Zeitpunkt eine ganz entscheidende Rolle, denn wenn die Frist verstreicht, besteht die Gefahr, dass das befristete in ein unbefristetes Mietverhältnis übergehen kann. Auch ein zu kurzer Zeitraum – „und da können schon einzelne Tage entscheidend sein“ – könne in einen Graubereich führen. Eine so genannte stillschweigende Verlängerung des Mietvertrags könnte dann nach weiteren drei Jahren korrigiert werden – „wird auch diese Frist übersehen, gilt er auf unbestimmte Zeit und gibt es einen Kündigungsschutz“, so Lass über die gesetzliche Situation.

Um eine stillschweigende Verlängerung zu verhindern, sei es wichtig, klar und unmissverständlich und am besten nachweislich in Schriftform mitzuteilen, dass man als Vermieter den Vertrag nicht verlängern will, sondern eine fristgerechte Rückgabe der Wohnung möchte. Ignoriert der Mieter diese Nachricht oder widerspricht er, rät der Jurist zu einer „unverzüglichen Räumungsklage wegen titelloser Benützung“. Laut Gesetz gibt es dafür eine Frist von zwei Wochen, die leicht übersehen werden kann.

Für Anleger kann ein unbefristetes Mietverhältnis einen großen Wertverlust bedeuten, der sogar schätz- und messbar ist. Vorsicht ist aber auch beim Eintrittsrecht angesagt, wie ein Beispiel zeigt: „Eine ältere Mieterin übersiedelt ins Seniorenheim oder stirbt, und einen Tag später behauptet die Enkelin, auch dort gewohnt zu haben, um die Wohnung für sich nützen zu können. Es gibt Leute, die bereiten so etwas vor.“ Das Gegenteil zu beweisen, ist oft sehr schwer.

Der Verein für Konsumenteninformation bietet auf seiner Homepage www.vki.at Muster-Mietverträge für Alt- und Neubaueigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser zum Ausdrucken und Ausfüllen an. Sie sind aber kein Ersatz für eine kompetente, individuelle Beratung, sondern nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Oft ist die professionelle Unterstützung eines Juristen gefragt, denn wie Hans Christian Lass meint, seien manche Fehler schwer korrigierbar. Unter vki.at/wohnrecht können Fallbeispiele in Form von praxisnahen Fragen und Antworten Klarheit in typischen Mietrechtsfragen bringen.

Der unleidliche Untermieter in der Wohnung des Tirolers hat diese übrigens auch noch als Zweitwohnsitz angemeldet. Der Innsbrucker Rechtsanwalt rät „gutmütigen“ Vermietern zur Vorsicht: „Es gibt Leute, die werden ausgenützt.“ Aber man dürfe nicht vergessen, dass es auch sehr ungute Vermieter gebe, „aber die schließen meistens ohnehin befristete Verträge ab“.