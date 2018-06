Von Thomas Parth

Imst – Wo könnte ein Jugendmedientag wohl besser in Imst? Die Frage nach dem Veranstaltungsort war nur eine von Hunderten, welche Carmen Hermann und Bettina Lutz während des vergangenen Dreivierteljahres zu beantworten hatten. Beide Damen sind wohlgemerkt keine gelernten Eventmanager und auch keine Lehrkräfte im herkömmlichen Sinn. Carmen und Bettina haben sich während ihres Studiums in Innsbruck kennen gelernt und sind „über die Pädagogik- und Kulturschiene“ auf das Thema „Medienkonsum“ gestoßen. „Wir haben dann 2017 den Verein pixbi, kurz für Pixel Bildungsinitiative, gegründet“, erinnert sich Bettina Lutz. Die aus Imst stammende Erziehungswissenschafterin und Soziologin hat im Rahmen der „Fake News“-Debatte den Ruf nach mehr Aufklärung vernommen. „Wir wollen uns jetzt nicht etwa als die besseren Lehrer aufspielen, ganz im Gegenteil: Medienbildung ist ein demokratiepolitischer Auftrag, an dem wir alle mitarbeiten müssen“, stellt Lutz zur Diskussion in den Raum: „Die Kids von heute nutzen digitale Medien und Social-Media-­Plattformen und vergessen nur allzu leicht, woher die Informationen, die News, kommen. Wer hat sie bearbeitet, wer hat sie überprüft, woran erkennt man Qualitätsmedien?“ Jeder in unserer Gesellschaft sei dazu aufgerufen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. „Wir möchten im Rahmen des Jugendmedientages einen Programm-Baustein anbieten, um die Auseinandersetzung mit dem Thema anzuwerfen“, unterstreicht Carmen Hermann: „Wir haben Schulen im ganzen Bezirk Imst angesprochen und sie zur Teilnahme eingeladen. Wir durften letztlich zwischen 500 und 600 begeisterte Schüler begrüßen, die an den verschiedenen Workshops teilgenommen haben.“ Eine bekannte Workshop-Leiterin war z. B. die Life-Radio-Moderatorin Kathi Hager. „Die Kids interessiert das, was sie aus dem täglichen Leben kennen, wie z. B. das Radio“, weiß Hermann: „Workshop-Leiter Andre Wolf brachte drastische und damit sehr anschauliche Beispiele zu ,Fake News‘ und zu Möglichkeiten, wie mit Bildern gelogen wird.“

Politische Unterstützung, wenn man so will, erhielten die beiden Organisatorinnen durch StR Christoph Stillebacher, der sowohl den Kultur- als auch den Bildungsausschuss für den Jugendmedientag gewinnen konnte: „In Wahrheit war wenig Überzeugungsarbeit nötig, weil alle Mandatare sofort von der Idee begeistert waren.“ Im Laufe der kommenden Wochen werde der erste Imster Jugendmedientag schriftlich evaluiert. „Die ersten Feedbacks von Schülern wie Lehrern war sehr positiv. Oft war der Satz zu hören: So viel hat meine Klasse noch nie geredet. Wir nehmen das gleichermaßen als Kompliment wie als Auftrag, weiter in diese Richtung tätig zu bleiben“, so die beiden Organisatorin- nen.