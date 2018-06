Von Catharina Oblasser

Assling – Die kleine Wallfahrtskirche zum heiligen Korbinian in der Gemeinde Assling ist ein Kleinod: Erbaut um 1460, gilt sie als eine der schönsten spätgotischen Kirchen Tirols. Das Gotteshaus ist dem heiligen Korbinian geweiht, der als Glaubensbringer gilt. Eine Asslingerin ist untrennbar mit der Kirche und dem Korbinian-Altar verbunden: Aloisia Lach, die mit ihren 88 Jahren noch immer als Mesnerin und Kirchenführerin fungiert.

„Schon mein Vater war dort Mesner“, erinnert sich Aloisia Lach, die in einer kinderreichen Familie aufgewachsen ist. „Wir halfen oft mit, zum Beispiel beim Glockenläuten – was man als Kind halt so schafft.“ Die Brüder fielen als Helfer nach und nach aus. „Und so ist es mir geblieben, Mesnerin zu machen“, schmunzelt die betagte Frau.

Ursprünglich arbeitete Lach, die 1930 auf die Welt kam, bei der Post. „Ich besuchte zu Hause die achtjährige Volksschule. Doch gegen Kriegsende wurde ich mit 14 Jahren zur Briefträgerin bestimmt. Man hat ja damals kaum Arbeitskräfte gefunden“, erzählt sie. Später heiratete sie, ist aber verwitwet. Der Sorge um das Kirchlein und um seinen Namenspatron blieb sie über all die Jahr­e treu. „Zu meinen Aufgaben zählt das Aufräumen, das Wechseln der Altartücher und die Besorgung des Blumenschmucks“, zählt Lach auf.

Führungen zu den Kirchenschätzen waren auch früher schon gefragt, und Aloisia Lach übernahm diese Aufgab­e gleich mit. Der große Andrang setzte 2010 ein. Denn da bekam der Korbinian-Altar seine beiden Seitenflügel zurück, die 150 Jahre lang durch halb Europa gereist waren. Pro Jahr führt Lach heute 1500 bis 2000 Interessierte aus aller Welt durch die Kirche und erzählt die Geschichte des Altars. Und das ist nicht wenig: Wenn die Besucher viel nachfragen, kann die Führung schon einmal zwei Stunden dauern. „Es ist schon sehr interessant, wenn Leute aus Kalifornien, Chile oder Russland zuhören“, findet sie.

Bereit ist die 88-Jährige zu fast jeder Tageszeit, ein Anruf genügt. Ob sie sich nicht wünscht, ihr Amt weitergeben zu können? „Das wäre schön, denn meine Füße und Knie wollen nicht mehr so recht“, meint Lach. „Doch ich mache weiter, solange ich kann.“