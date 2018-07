Rattenberg – Um Sekunden ging es gestern auf der 65-Meter-Bahn und beim Staffellauf für die jungen Feuerwehrleute aus allen Tiroler Bezirken. Rattenberg war Treffpunkt beim 34. Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb. Dafür schuf die Stadtfeuerwehr unter dem Kommando von Peter Winkler ideale Voraussetzungen. „149 Feuerwehren haben mittlerweile Jugendgruppen. In den vergangenen zwei bis drei Jahren gibt es wieder steigende Mitgliederzahlen“, freut sich Manfred Auer von der FF Ellbögen als Sachgebietsleiter Feuerwehrjugend. Unter den 1500 Jugendlichen, die der Mannschaft von morgen angehören, sind 250 Mädchen.

Am Bewerb in Rattenberg nahmen fast 500 Burschen und Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren teil. Da hieß es, über einen Wassergraben springen, eine Hürde bewältigen, durch einen Kriechtunnel robben und über ein Laufbrett hetzen, ehe es ans Zielspritzen und die richtige Zuordnung von Geräten ging. Dann war noch ein Staffellauf zu bewältigen. „Im nächsten Jahr gibt es den ersten Landesjugend-Leistungsbewerb der Alpenregionen in Telfs“, berichtet Manfred Auer, der mit einem 120-köpfigen Betreuerstab am Werk war.

Den Tirol-Cup gewann Rum vor Musau und Hopfgarten im Brixental. Landessieger wurde Hopfgarten. Im Bewerb Silber lag Defereggental 1 vor Rum und Defereggental 2. Von beachtlichen Leistungen spricht Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl. (zw)