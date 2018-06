Schwaz – An den Bäumen hängen dunkelrote Kirschen, die Beete gehen über vor Gemüse- und Salatpflanzen. Lautes Gelächter kommt von einem kleinen roten Häuschen im Eck. Zwei ältere Damen schneiden gerade einen Kuchen an und verteilen Kaffee. Ein älterer Mann erzählt Geschichten von früher und alle hören interessiert zu. Der Mathoi-Garten im Herzen von Schwaz ist ein Ort der Begegnung und nun auch ein Ort, wo sich die Bewohner des Hauses Franziskus wie daheim fühlen können. Denn das geschichtsträchtige kleine Teehaus im Garten wurde vom Bauhof saniert und an das Altenwohnheim übergeben. „Es ist ein Juwel, ein Kleinod“, schwärmt Elisabeth Stolz vom Haus Franziskus. Sie freut sich, dass die Bewohner hier nun viel Zeit verbringen können. „Für morgen hat sich Margit freiwillig gemeldet. Sie bekommt den Schlüssel und öffnet das Teehaus am Nachmittag“, sagt Stolz. Bürgermeister Hans Lintner hofft, dass die Bewohner den Mathoi-Garten beleben und dort die Natur genießen. (emf)