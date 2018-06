Wenns – Wenn die Wenner feiern, dann richtig. So fand vergangenen Sonntag nicht nur der Wenner Kirchtag statt. Obendrein beging Pfarrer Gleinser sein 50-Jahr- Priesterjubiläum, welches die Gemeinde wiederum zum Anlass nahm, ihm die Ehrenbürgerschaft von Wenns zuteilwerden zu lassen. Den Auftakt des Festaktes bildete der Gottesdienst in der Wenner Pfarrkirche, welchen die Kirchenchöre Wenns und Jerzens, Solisten und Orchester der Landesmusikschule Pitztal unter der Leitung von Stefanie Heidrich gestalteten. Bei herrlichem Sommerwetter wurde im Anschluss an die Kirchtagsprozession die Ehrenbürger-Urkunde von BM Walter Schöpf überreicht. Gleinser werde zwar kürzertreten, bleibe jedoch als Pfarrer in Wenns und Piller tätig. (TT)