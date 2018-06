Kitzbühel – In der Innenstadt von Kitzbühel ging kürzlich der Kinderfreunde-Flohmarkt für Kinder über die Bühn­e. Viele nutzten die Möglichkeit einer kostenlosen Verkaufs­gelegenheit, um all das, was im Zimmer keinen Platz mehr hat, zum Verkauf anzubieten. So konnten viele der Teilnehmer ihr Taschengeld für die Sommerferien etwas aufbessern.

„Neben dem Fest für Kinder am 1. Mai zählt unser Flohmarkt zu den Fixpunkten in unserem Jahresprogramm. Wir stellen dabei nur den Standplatz zur Verfügung, ohne jegliche Gebühren, und die Kinder verkaufen selbst. Es freut uns sehr, dass diese Veranstaltung schon seit so vielen Jahren ein Erfolg ist“, meint dazu Dominik Bertsch, Vorsitzender der Kinderfreunde Kitzbühel. Mit „Spiel und Spaß am Bach“ steht am 7. Jul­i auch schon die nächste Veranstaltung vor der Türe. (TT)