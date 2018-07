Von Helmut Mittermayr

Reutte – Der Außerferner Wirtschaftskammerobmann Christian Strigl regte mit einem Augenzwinkern an, das Reuttener Marktfest künftig doch auf den TT-Café-Termin vorzuverlegen. „Denn da strahlt immer die Sonne.“ Samstagvormittag war es am Isserplatz bei bestem Wetter wieder so weit. TT-Chefredakteur Luis Vahrner konnte gleich elf illustre Gäste auf der Bühne begrüßen. In der ersten Runde war die Politik mit Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und Reuttes Vizebürgermeister Michael Steskal am Zug. Ledl-Rossmann betonte die Überparteilichkeit ihrer Funktion, mit der es ihr gelinge, Brücken zwischen den Parteien zu bauen. Von einer Zusammenlegung von Bundesrats- und Landtagsmandaten hielt sie nichts: „Da gebe es zu viele Terminkollisionen.“ Aufhorchen ließ dann VBM Steskal auf die Frage nach seinen politischen Plänen, da BM Oberer ja schon vor Längerem angekündigt hatte, dass dies seine letzte Periode sei. Steskal: „Oberer ist ein Bürgermeister, der mit Herz und Seele für Reutte da ist. Dass er 2022 nicht weitermacht, glaube ich erst, wenn er es wirklich tut.“ Im Gemeinderat herrsche beste Stimmung und er sei sicherlich motiviert zu weiteren Schritten. Der Anwalt unverblümt: „Wenn der Ruf zum Bürgermeister erschallt, sage ich aus jetziger Sicht Ja.“

Hans Schweiger, größter VW-Audi-Händler Österreichs mit 100 Mio. Umsatz, erklärte, dass Reutte selbstverständlich der zentrale Firmenstandort sei und hier keine Expansionen angedacht seien. Der Diesel-Abgas-Skandal habe überraschend wenig Auswirkungen auf sein Autohaus gehabt. Auch wenn die Zukunft bei E-Autos liege, werde der Verbrennungsmotor noch sehr lange bleiben.

Pflegeschuldirektor Peter Mittermayr wusste, dass die erstmalige Möglichkeit des Bachelorstudiums an seiner Schule vor allem ein Angebot an Maturanten sei, die immer hin 42 Prozent der 18-Jährigen ausmachen. Bei nur 300 Geburten pro Jahr im Außerfern also eine Gruppe, die nicht vernachlässigt werden dürfe. Mit dem Abschluss würden die ärztlichen Tätigkeiten des Pflegers von sieben auf 21 ansteigen.

7000 Kalorien – das benötigt ein Kraftsportler wie Marco Regensberger pro Tag. Fast das Dreifache eines durchschnittlichen Mannes. Der Vizestaatsmeister im Bankdrücken berichtete von einem funktionierenden Verein mit 80 Mitgliedern, darunter auch Damen als Staatsmeisterinnen oder Jugendlichen als Vizeeuropameister. Olympionike Kilian Walch, Anschieber des Zweier- und Viererbobs in Südkorea, erzählte von einem lustigen Brauch im olympischen Dorf. Alle Sportler hatten so genannte Pins, Anstecker in ihren Landesfarben, bekommen, die wie wild untereinander getauscht wurden. Walch wird bald auch als Handballer im Schwazer Team zu sehen sein.

New York, Osaka, Prag – die Auftrittsorte der Musiker Bence (16) und Martón (13) Bubreg spiegeln die Ausnahmeklasse der jungen Reuttener Talente wider. Nach der Schule bleibe neben zwei Stunden Üben und Hausübungen sogar noch Freizeit – erklärten sie unbekümmert. Beim TT-Café verzauberten sie das Publikum mit zwei Stücken.

Die fröhlich-lebendige Verena Lämmle konnte mit ihrem Auftritt punkten. Als Obfrau der Lechtaler Kräuterhexen wusste sie um Heilkräuter, die nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele guttun. Den beiden Planseechefs Karlheinz Wex und Bernhard Schretter legte sie Johanniskraut oder Salbei ans Herz – je nach Stimmungslage bei ausufernden Umsätzen oder kleinen Dämpfern.

Der angesprochene Wex sah trotz allerbester Umsätze, die in wenigen Tagen bekannt gegeben werden, keine Veranlassung, übermütig zu werden. Seine Botschaft wies aber trotzdem Richtung Bestmarken: „Rekordbeschäftigtenzahl am Standort Reutte, die Auftragsbücher voll.“ Schretter erklärte in der Diskussion um den avisierten Zwölfstundentag, dass es bei Plansee in Reutte vor allem um Flexibilisierung, nicht zwingend um Gewinnmaximierung gehe. Denn 7,7 Stunden seien bei Plansee normal: „Überstunden bleiben Überstunden, Zuschläge bleiben Zuschläge.“ Die internationale Zoll-Auseinandersetzung sei noch nicht zu spüren, werde mittelfristig die Konjunktur dämpfen.

Dass der Andrang zum Reuttener TT-Café riesig war, zeigen auch die Zahlen. Beim kostenlosen Frühstück wurden 650 Stück Gebäck von der Hofer Backbox, 2340 Tassen Testa-Rossa-Kaffee sowie 900 Flaschen Montes-Mineralwasser genossen. Insgesamt 650 Stück Laugengebäck, 650 Topfengolatschen und 200 Pizzastangerl. Die Live-Musik von Primetime umrahmte die Veranstaltung gekonnt. Die Besucher hatten zudem Gelegenheit, sich bei einem Stand von Hansaton rund um das Hören zu informieren. Natürlich fehlte auch heuer das Gewinnspiel nicht: Anne Triendl aus Vils ist glückliche Gewinnerin einer Testa-Rossa-Kaffeemaschine, Marlene Broll aus Lechaschau darf sich über einen 300-Euro-dez-Gutschein freuen.