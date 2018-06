Kufstein – Mit einem großen Festumzug feierten die Kufsteiner am Samstag das 40. Jubiläum des Kaiserfests. 15 Trachtenvereine zogen mit drei Musikkapellen durch die Innenstadt. Der beliebte Ochs am Grill erhielt heuer – passend zu den jüngsten Entwicklungen in der Fußball WM – den Namen „Jogi I“. Zahlreiche Musikkapellen und Bands aus der Umgebung unterhielten die Gäste bis in die Nacht, für das leibliche Wohl sorgten wieder die Kufsteiner Vereine.

Neben dem Fest-Jubiläum feierte die Kufstein auch die 30-jährige Partnerschaft mit den Städten Frauenfeld (Schweiz) und Rovereto (Italien) sowie die sechsjährige Partnerschaft mit der Niederösterreichischen Winzerstadt Langenlois. Den Bieranstich überließ Bürgermeister Martin Krumschnabel deswegen heuer dem Stadtratspräsiedenten von Frauenfeld Anders Stockholm. (jazz)