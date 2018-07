Von Catharina Oblasser

Hopfgarten i. D. – Seit einer guten Woche ist die neue Tagesbetreuung für Senioren in der Wohnanlage „Mesnergründe“ in Hopfgarten in Betrieb. Bischof Hermann Glettler hat am Wochenende die feierliche Segnung des Zentrums vorgenommen.

Das Gebäude wurde von einem gemeinnützigen Bauträger errichtet und nach Plänen des Architektenbüros Schneider-Lengauer gebaut. Es befindet sich im Dorfzentrum nördlich des Friedhofs und umfasst die Tagesbetreuung mit fünf Plätzen, drei Wohnungen für betreubares Wohnen und vier weitere Wohneinheiten, die vermietet werden. „Dort könnten Jungfamilien einziehen“, meint der Hopfgartner Bürgermeister Franz Hopfgartner. „Ich stelle mir das Gebäude als ein Haus der Generationen vor.“

Außerdem ist in den Mesnergründen auch das neue Büro des Gesundheits- und Sozialsprengels Defereggental-Kals untergebracht. Der Sprengel ist für die Gemeinden St. Jakob, St. Veit, Hopfgarten und Kals zuständig und hat rund 25 Bedienstete. Personen aus den vier Sprengelgemeinden können die Tagesbetreuung in Anspruch nehmen, erklärt der Bürgermeister. Schon jetzt nützen einige betagte Menschen das Angebot.

„Geöffnet ist an vier Tagen in der Woche. Die Betreuung beginnt gegen acht Uhr und dauert bis zum Nachmittag“, schildert Hopfgartner. Es gibt Mahlzeiten, Hobby- und Schlafräume sowie ein Pflegebad, das die Senioren mithilfe der Sprengelmitarbeiterinnen in Anspruch nehmen können. Herzstück ist eine traditionelle Stube, die nach dem Vorbild von alten Bauernstuben gestaltet ist. „All das ermöglicht den älteren Mitmenschen, länger daheim wohnen zu bleiben, und es entlastet pflegende Angehörige“, nennt Bürgermeister Hopfgartner die Ziele des neuen Zentrums.

Das Land Tirol, das eine solche Einrichtung genehmigen muss, steuert 120.000 Euro für die Räume und die Tagesbetreuung bei. Einen kleinen Beitrag zahlen jene Personen, die das Zentrum nutzen.