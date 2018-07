Von Eva-Maria Fankhauser

Hinterriß – „Wie lange dauert es, bis der Käse fertig ist?“, fragt eine Schülerin der VS Eben am Achensee. Alle blicken gespannt zu Senner Eduard Radinger. Er erklärt den Kindern, wie aus frisch gemolkener Milch in der Engalm Käse hergestellt wird. Davor waren sie auf der Almwiese und im Stall, wo sie Stier Nero kennen lernen durften. „Warum hat der keine Hörner?“, will eine Schülerin der VS Pillberg wissen. „Und ist der gefährlich?“, fragt ihr Schulkamerad. Kandlerbauer Franz steht den Kleinen Rede und Antwort. Und auch Hermann Sonntag vom Naturpark Karwendel wird von den Schülern gelöchert. „600 Jahre alt?“, ist ein Schüler erstaunt. So alt sind manche der großen Ahornbäume.

Der Almtag in der Eng begeistert die rund 250 Schüler aus 13 Volksschulen der Regio­n Schwaz-Achental. Das Regionalmanagement hat den Tag organisiert. „Viele Kinder haben teils keinen Bezug mehr zur Almwirtschaft, wissen nicht, wie Käse gemacht wird oder wie die Tiere den Sommer auf der Alm verbringen“, sagt Karin Gasser vom Regionalmanagement Schwaz-Achental. Zudem will man den Schülern auch eine gesunde und bewusste Ernährung vermitteln. „An den Tag werden sie sich bestimmt noch lange erinnern“, sagt Gasser.

„Die Kinder profitieren von so einem Tag, und wir Bürgermeister auch“, sagt der Vomper BM Karl-Josef Schubert, der mit anderen Bürger­meistern der Region mitgekommen war. Für BM Hans Lintner ist die Gemeinschaft wichtig, und den Kindern die Almtradition näherzubringen.

„Wir haben viel Neues über die Tiere auf der Alm gelernt“, sagt Christina von der VS St. Margarethen. „Es war cool zu sehen, wie man Käse macht, und jetzt geht’s noch zum Spielplatz“, erzählt Hann­a. Ihre Freundinnen Elis­a und Margit freuten sich riesig auf die Kutschfahrt.