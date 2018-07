Zirl – Neun Wochen Sommerferien stellen berufstätige Eltern Jahr für Jahr vor eine Herausforderung – noch viel mehr, wenn die zu betreuenden Kinder eine Behinderung haben. Um dieses Problem wissend, hat die Allgemein­e Sonderschule in Zirl auch heuer wieder eine Sommerbetreuung auf die Beine gestellt – zum bereits dritten Mal. Ab dem ersten Ferientag werden die angemeldeten Kinder von Montag bis Freitag, jeweils von 7.30 bis 17 Uhr, vier Wochen lang betreut. Die Kinder werden in der Früh gebracht und am Nachmittag zu unterschiedlichen Zeiten abgeholt. „Nachdem die Kinder an der Sonderschule oft sehr auf Bezugspersonen fixiert sind, werden sie von zwei an der Schule tätigen Assistentinnen betreut, somit kommen die Kinder auch in den Ferie­n in ihr gewohntes Umfeld“, erklärt Schulleiter Erich Steffan.

Am ersten Tag wird mit den Kindern besprochen, worauf sie Lust haben. Das Programm wird dann – entsprechend der Wetterprognose – zusammengestellt. Bei Schönwetter sind Kinder und Betreuerinnen mit dem schuleigenen Kleinbus unterwegs ins Schwimmbad, zu Seen, Spielplätzen oder Besichtigungen. Spielt das Wetter nicht mit, wird die Infrastruktur des Sonderpädagogischen Zentrums Zirl genutzt und auf dem Programm stehen Backen, Basteln oder Spiele spielen. Die Schule stellt zudem sicher, dass bei den angemeldeten Kinder während der Sommerbetreuung deren Therapien fortgeführt werden. (dd)