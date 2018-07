Reutte, Füssen, Heiterwang – Der Führungswechsel als Prinzip bei Rotary. Kürzlich fand die jährliche Ämterübergabe beim länderübergreifenden Rotary Club Reutte-Füssen am Heiterwanger See an Bord des Ausflugsschiffes statt. Der Reuttener Anwalt Christian Tschiderer übergab an den Schwangauer Unternehmensberater Michael Krehl. Höhepunkte im Jahr des scheidenden Präsidenten waren zwei große Benefizveranstaltungen – der Drachenbootcup am Forggensee und das Benefizkonzert der Garmischer Militärmusik in der Arena Ehrenberg. Allein dadurch konnten mehr als 15.000 Euro für den guten Zweck eingespielt werden. Eine besondere Aktivität war die Feier anlässlich des 50. Gründungsjubiläums im Club­lokal Goldener Hirsch in Reutte. Insgesamt stellte der RC Reutte/Füssen im abgelaufenen Clubjahr für lokale und internationale Hilfsaktionen 30.000 Euro zur Verfügung.

Im Rahmen der Amtsübergabe wurde Rainer Karg für seine Verdienste um die Kinderkrebshilfe zum Paul Harris Fellow ernannt. Karg hatte die Kinderkrebshilfe 2001 gegründet und seither mehr als drei Millionen Euro dafür gesammelt.

Sonntag ging das bereits traditionelle Drachenbootrennen wieder am Heiterwanger See – ebenfalls eine Benefizveranstaltung – über die Bühne. Der Erlös geht auf direktem Weg in das soziale Hilfsprojekt KIMUT, welches Kinder aus sozial schwachen Familien in der Region hilft, am normalen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Da diesmal nur sechs Teams an den Start gegangen waren, gab es erstmals einen Kampf jeder gegen jeden. Am Ende setzte sich das Metallverarbeitungsunternehmen Unimet aus Rieden am Forggensee vor Schretter & Cie aus Vils sowie dem eigenen Boot „Rotary“ durch. (hm)