Von Catharina Oblasser

Lienz – Am liebsten hätte Wybrand de Jong sein neues Geschäft in der Lienzer Muchar­gasse „Hanf-Apotheke“ genannt. Denn er setzt auf die gesundheitsfördernde Wirkung der alten Kulturpflanze und will diese in Lienz auch an den Mann bzw. an die Frau bringen, wie er sagt. Doch die Bezeichnung „Apotheke“ ist in Österreich eben Apotheken vorbehalten. Also begnügte er sich mit „Hanf­theke“ – und zwar „Osttirols erste Hanftheke“, wie seine Werbung verkündet.

De Jong, ein gebürtiger Niederländer, lebt seit 2011 mit seiner Familie in Osttirol. Bisher war er im Gastgewerbe tätig. „Aber ich wollte nicht sechs Monate im Jahr stempeln. Also habe ich das Geschäftslokal in der Muchar­gasse gemietet“, erzählt de Jong im Gespräch mit der TT. Neben Biohanf, diversen Kosmetik- und Gesundheitsprodukten gibt es in dem Geschäft auch eine „CBD Smoking Lounge“ mit Wasserpfeifen und Verdampfern. Da können die Kunden die gekaufte Ware ausprobieren. „Es ist alles ohne jegliche psychoaktive Produkte und zu 100 Prozent legal“, erklärt der 48-jährige Niederländer. „Zutritt gibt es nur für Personen über 18 Jahren.“

So weit, so gut. Doch das „erste“ Geschäft seiner Art hat de Jong nicht. Darauf will Manuel Risslegger hinweisen, der in der Lienzer Schweizergasse seit Dezember 2016 den Hanfladen „Greenstore – Headshop & More“ betreibt. „Ich war der Erste in ganz Osttirol“, betont Risslegger. „Und das Sortiment, das in der Muchargasse angeboten wird, haben wir hier auch. Meine Produkte stammen alle aus Österreich.“ Es gibt Osttiroler Landwirte, die selbst Hanf anbauen. Davon abgesehen hatte im März 2018 ein weiteres Hanfgeschäft in der Beda-Weber-Gasse in ­Lienz eröffnet, das zurzeit allerdings nicht geöffnet ist.

Risslegger hat de Jong darauf angesprochen, doch der Niederländer pocht auf die Einzigartigkeit seines Geschäfts. „Wir sind da eben unterschiedlicher Meinung.“