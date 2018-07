Hopfgarten i. Def. – Das Land Tirol hatte die vorderste Gemeinde des Defereggentales für den Europäischen Dorf­erneuerungspreis 2018 nominiert, der heuer unter dem Motto „we!ter denken“ steht. Am 5. Juni war eine internationale dreiköpfige Jury, bestehend aus Beatrix Drago, Hans Verheijen und Arno Frising, in Hopfgarten für nur wenige Stunden zu Gast, um sich vor Ort ein Bild zu machen – die TT berichtete. Insgesamt ließen 23 europäische Gemeinden ihre Entwicklungsprozesse in dem Wettbewerb begutachten.

Den Hauptpreis erhielt nun zwar die oberösterreichische Alpengemeinde Hinterstoder. Hopfgarten in Defereggen ist jedoch eine von zwölf Gemeinden, die für ihre „ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwicklung von herausragender Qualität“ zusätzlich ausgezeichnet wurden. Den Preis dürfen die Hopfgartner Weiterdenker im Rahmen einer mehrtägigen Fach- und Festveranstaltung von 20. bis 22. September in Fließ (Bezirk Imst) entgegennehmen. Bürgermeister Franz Hopfgartner sieht den Weg der letzten 20 Jahre bestätigt: „Es ist unsere tägliche Kleinarbeit im Sinne der Großgemeinschaft, die jetzt Früchte trägt. Es geht bei diesem Bewerb um uns Menschen und unsere Kommunikation. Wir sehen in dem Preis eine Wertschätzung für unsere geistige Dorferneuerung, die wir fortsetzen.“

Die Jury würdigt in ihrer Begründung die Initiativen zur Schaffung von hoher Lebensqualität für alle in der Gemeinde. Authentizität und Identität würden gewahrt, bei gleichzeitig ansteckender Offenheit. „Alle Projekte und Initiativen orientieren sich an der Devise: Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun“, heißt es in der Begründung weiter.

Der Erfolg basiere auf breitem ehrenamtlichen Engagement, der aktiven Teilnahme der Bürgerinnen sowie auf tragfähigen überregionalen Kooperationen. (TT)