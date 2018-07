Die Notenpflicht soll wieder für alle Schulklassen eingeführt werden. So lautet zumindest der Plan der aktuellen Regierung in Wien. In Tirol stößt dieser auf Wiederstand. Denn: Mit der alternativen Leistungsbeurteilung (ALB) hat man gute Erfahrungen gemacht.

Nachdem im Schuljahr 2016/17 noch 230 Klassen alternativ beurteilt haben, waren es heuer bereits 460 Schulklassen, die auf diese Methode gebaut haben. Für Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) ist dieser Anstieg ein Zeichen, dass das Modell funktioniert: „Ich und ganz viele Pädagogen und auch Elternverbände bauen darauf. Die alternative Leistungsbeurteilung erlaubt einfach einen viel genaueren Blick auf das Können der Kinder. Das Zurückkehren zum alten System wäre ein enormer Rückschritt. 40 Jahre andauernde Entwicklungsarbeit würde damit zunichte gemacht." Palfrader kritisiert, dass das Ministerium das Land „weder fachlich noch politisch" in den Prozess mit eingebunden hat: „Außer dem Regierungsprogramm und einer zehn Zeilen langen Mitteilung wissen wir nichts."

Auch aus psychologischer Sicht sei die Notengebung — besonders für Schulanfänger — nicht ideal, meint Luise Hollerer, Entwicklungspsychologin und Leiterin der Fachsektion für pädagogische Psychologie im Berufsverband der österreichischen Psychologen. „Vor allem kleine Kinder entwickeln sich sehr schnell. Die Leistungsfertigkeit in den Bereichen der Motorik, Sensorik, Merk- oder Konzentrationsfähigkeit verändert sich im Vierteljahres-Takt", sagt Hollerer. Daher sei es sinnvoller, ein Feedback zu geben, damit die Kinder und deren Eltern auch wissen, wo sie stehen und in welchem Bereich sie sich weiterentwickeln können. „Noten sind immer eine Verknappung von Information. Zudem eine abstrakte Form, die kleine Kinder nicht einschätzen können. Je älter die Schüler dann sind, desto eher können sie verstehen, was beispielsweise ein ,Gut' oder ,Sehr gut' ausdrücken soll", weiß die Psychologin.