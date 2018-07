Imst – „Nur wer Arbeit hat, der ist auch gesellschaftlich integriert“, meinte Betreuer Markus, der durch ein buntes und abwechslungsreiches Eröffnungsprogramm führte. Am Mittwoch feierte nämlich die Produktionsschule Oberland in Imst ganz offiziell ihren Start – obwohl man schon seit Oktober in der Bezirkshauptstadt aktiv ist. Die neuen Räumlichkeiten am hinteren Sparkassenplatz hat man seit Februar bezogen.

Die Produktionsschule Oberland will jene Jugendlichen „abholen“, die zwischen Pflichtschulabschluss und Lehr- oder Berufseintritt „verloren gehen“ würden. „Wir begleiten Menschen, ihre Chancen zu finden“, sagte der Chef der Lebenshilfe Tirol, Georg Willeit, in seinen Grußworten an das Team von Bettina Gabl. Grußbotschaften gab es freilich aus dem ganzen Land – wie etwa auch aus den Produktionsschulen in Osttirol und Wörgl. Willeit ging auch darauf ein, dass „wir derzeit schon etwas nervös sind“: Alles drehe sich derzeit um die Braven, Fleißigen und Tüchtigen. „Wir stehen aber für die Bunten“, mahnte er.

Während an den anderen Standorten mehr produziert werde, stehen im Oberland nach einer kurzen „Schnupperwoche“ verschiedenste Module wie das Erlernen von Strukturen, das Kennenlernen von sich selbst, Praktika oder auch individuelle Hilfe beim Lernen auf dem Programm.

Derzeit besuchen 15 Jugendliche die Produktionsschule mit ihren vier Coaches und vier Trainern. Es gibt allerdings eine Kapazität von bis zu 30 Personen, wie Betreuer Daniel erklärt. Die Jugendlichen sind montags bis donnerstags von 8.45 bis 12.15 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr im Kursbetrieb. Am Freitag geht es von 8.45 bis 13 Uhr – und dann werden auch die Räumlichkeiten selbst gereinigt. Zwölf Monate sind für jeden Teilnehmer vorgesehen. „Ja, es gibt schon Erfolge“, sagt Daniel. 80 Prozent machen bereits Praktika, die Jugendlichen entwickeln soziale Kompetenzen oder auch eine gute Arbeitsauffassung. Dass die bisherigen Teilnehmer vieles gelernt haben, bewiesen sie mit viel beklatschten Beiträgen. (pascal)