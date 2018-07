Von Helmut Mittermayr

Ehenbichl – Zu Beginn seiner politischen Laufbahn 2010 hatte Reuttes Bürgermeister Alois Oberer unter großem öffentlichem Widerhall darüber nachgedacht, ob wirklich jeder kleine Ort eine eigene Feuerwehr braucht. Am Beispiel Ehenbichl – das Gerätehaus bestand damals aus zu kleinen, verkommenen Garagen – sehe man, meinte Oberer damals, dass man Steuergeld sparen und die kleine Wehr einfach in der des Nachbarortes Reutte aufgehen könnte. Die Ehenbichler „Antwort“ ließ ein wenig auf sich warten und wird nun am Sonntag feierlich eingeweiht. Das 1,4 Mio. Euro teure Schmuckstück ist Stützpunkt für Feuerwehr und Bauhof.

Für den 1000-Einwohner-Ort eine große Investition, die rund 70 Prozent des Haushaltes widerspiegelt. Über Förderungen konnten aber rund 800.000 Euro hereingebracht werden. Und BM Wolfgang Winkler hat beste Kontakte nach Innsbruck, um auch für den Rest ansehnliche Bedarfszuweisungen zum ausgereizten Gemeindebudget zu erwirken. Der Gemeinderat war intensiv in das Projekt eingebunden, wie etwa ein eigener Tagesordnungspunkt einer Sitzung zeigt, in der sich die Mandatare mit der Frage beschäftigten, ob der Schriftzug „Feuerwehr Ehenbichl“ in einer Leuchtschrift oder herkömmlich an der Halle angebracht werden soll. Er leuchtet.

BM Winkler freut sich über den Motivationsschub, den der Bau bei den Feuerwehrlern unter Kommandant Marc Kleiner ausgelöst hat. „Das spürt man wirklich, da ist ein ganz neuer Zug drin. Auch ganz junge Nachwuchskräfte, von sieben bis zwölf Jahren, halfen fleißig bei den Arbeiten mit.“ Die FW Ehenbichl, mit 82 Kameraden, davon 41 Aktive, hat im Außerfern eine besondere Aufgabe zu erfüllen und ist dafür auch speziell vorbereitet: In ihrem Einsatzgebiet liegen Bezirkskrankenhaus und -pflegeheim.

Nach zweijähriger Bauzeit und jeder Menge Eigenleistung wird jetzt erst einmal gefeiert. Heute um 16 Uhr gibt es eine Voreröffnung mit Weißwurstessen, untermalt von der Musikkapelle Ehenbich­l. Fußball-WM-Fans brauchen nicht zu Hause zu bleiben, Public Viewing wird ermöglicht. Am Sonntag, 8. Juli, um 10.30 Uhr folgt dann der Festakt zur offiziellen Halleneinweihung. Ab 13 Uhr ist die Halle zur Besichtigung geöffnet. Ein Kinderprogramm und die Heiterwanger Tuttenmusik komplettieren das Angebot.