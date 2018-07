Kufstein – Beim Essay-Contest des Zentrums für Kanadastudien der Universität Innsbruck konnten die Schülerinnen und Schüler der Internationalen Schule Kufstein (ISK) in allen drei Kategorien die ersten Preise erzielen. Jeder bemerkenswerte Essay in englischer Sprache erforschte bestimmte Kanadabezüge oder die Lebenswelten kanadischer Wissenschafter. Direktor Herbert Madl freut sich besonders, dass solch herausragende Ergebnisse bereits mehrere Schuljahre in Folge erzielt werden konnten. Die 15-jährige Isabella Schultz-Wild, eine zugezogene Schülerin aus Shanghai, freut sich über den tirolweit 2. Platz beim diesjährigen Känguru-Wettbewerb der Mathematik in ihrer Alterskategorie – ein Wettbewerb, der nicht einfach zu bestehen ist. Auch die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnitten hervorragend ab.

Zum Abschluss des Schuljahres wurde bei der diesjährigen Premiere des „Kufstein English Theatre“ – einem Projekt der International School Kufstein Tirol – viel gelacht. Auf dem Programm stand „A Midsummer Night’s Dream“, betreut von um Drama-Teacher Klaus Reitberger. (TT)