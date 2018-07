Wörgl – Das Gesundheitszentrum Wörgl (GZW) braucht neue Wasserleitungen. Wie berichtet, wurde im September des Vorjahres im Haus eine leichte bakterielle Verunreinigung im Wasser festgestellt. „Das Wasser wurde eine Zeit lang chloriert, die Gefahr ist gebannt“, schickte BM Hedi Wechner bei der jüngsten Gemeinderatssitzung voraus. Man habe aber Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen: „Wir müssen sicher sein, dass der Wasserkreislauf, für den wir verantwortlich sind, keimfrei gehalten werden kann. Die sicherste Maßnahme ist, die Wasserkreisläufe der Ordinationen von denen der Privatklinik Kursana zu trennen“, so Wechner.

61.000 Euro soll der Umbau kosten. Für die Finanzierung wandte sich die städtische GZW Errichtungs GmbH an die Gemeinde. „Die Rücklagen der GZW Errichtungs GmbH wurden in die Stadtgemeinde überführt mit der Auflage, dass, wenn Geld gebraucht wird, wir dieses auch zur Verfügung stellen“, erinnerte die Stadtchefin. Der Kredit mit einer jährlichen Rückzahlung von 6100 Euro auf zehn Jahre wurde schließlich genehmigt – nicht ohne Gegenwind. „Für uns bleibt das GZW ein Fass ohne Boden“, kritisierte Grünen-Gemeinderätin Christine Mey. Immer wieder hätte die Stadt in den vergangenen Jahren der Privatklinik mit Finanzspritzen aushelfen müssen, zuletzt in der Höhe von 500.000 Euro, argumentierte Fraktionskollegin Catarina Becherstorfer. An diese konnte sich Wechner aber nicht erinnern. Das letzte Darlehen von 100.000 Euro habe die Errichtungs GmbH im vorigen Jahr vorzeitig getilgt.

Für nähere Auskünfte waren am Freitag weder sie noch der zuständige Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Schmidt erreichbar. (jazz)