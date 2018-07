Imst – Zwischen 9 Uhr und 12 Uhr lädt die Tiroler Tageszeitung heute alle treuen Leser zum Gratisfrühstück ein. Und anders als in den vergangenen Jahren findet das Event heuer nicht am Rathausplatz, sondern – gegenüberliegend – am hinteren Sparkassenplatz in Imst statt.

Auf die Besucher warten dabei wieder Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Mineralwasser von Montes und Gebäck aus der Hofer Backbox. Dazu gibt’s Unterhaltung durch die Gruppe Primetime und Moderatorin Margit Bacher.

Hochkarätig auch die Gäst­e, die Chefredakteur Alois Vahrner auf der Bühne zum Gespräch bitten wird: Interviewt werden dabei etwa der Imster Stadtchef und ÖVP-Landtagsabgeordnete Stefan Weirather, ÖBB-Personenverkehrschef René Zumtobel, ÖFB-Teamspielerin Kathi Schiechtl, MTB-Weltmeisterin Laura Stigger, der ehemalige Kicker Bertram Schöpf (Vater von Alessandro Schöpf), der Chef der Pfeifer-Group, Michael Pfeifer, Area-47-Geschäftsführer Chris Schnöller, die Leiterin der Knappenwelt Gurgltal, Alrun Lunger, und schließlich auch die frischgebackene und aus Mieming stammende Miss Tirol, Theresa Ruetz.

Informationen rund ums Thema Hören gibt es von Hansaton. Und beim Gewinnspiel können ein Gutschein des dez und eine Kaffeemaschine von Testa Rossa ergattert werden. Das TT-Team freut sich auf zahlreiche Besucher. (TT)