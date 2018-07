Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Beschwerde um Beschwerde flatterte ins Gemeindeamt in Vomp. Und alle drehten sich um Hundehalter. Angefangen von jeder Menge Hundekot in den Feldern oder am Gehsteig bis hin zu Sorgen über freilaufende Hunde reichte die Palette der Beschwerden. Viele forderten schärfere Maßnahmen gegen Hundehalter, die sich nicht an die Vorschriften halten.

Bereits im April des Vorjahres häuften sich die Beschwerden im Gemeindeamt. Nach einer gescheiterten Prüfung für eine neue Verordnung startet die Marktgemeinde nun einen neuen Anlauf. Die Mandatare beschlossen kürzlich eine neue Verordnung zum Leinenzwang und zur verpflichtenden Aufnahme von Hundekot. Das bedeutet für die Vomper Hundeherrchen künftig, dass sie ihre Vierbeiner in öffentlichen Einrichtungen sowie Verkehrsmitteln, Parkanlagen und öffentlich zugänglichen Gebäuden oder Anlagen anleinen müssen. Zudem darf die Leine nicht länger als zwei Meter sein. Die Verordnung wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen, tritt aber erst mit 1. Jänner 2019 in Kraft.

Wer sich nicht daran hält, muss mit satten Geldstrafen rechnen. Bei Missachtung der Leinenpflicht kommen auf den Hundehalter Strafen in einer Höhe von bis zu 360 Euro zu. Noch teurer wird es, wenn der Hundekot nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Hier können die Strafen bis zu 2000 Euro ausmachen.

Damit die Hunde dennoch genug Auslauf ohne Leine haben, stellt die Gemeinde Vomp westlich des Festplatzes künftig eine Hundewiese zur Verfügung. „Der Leinenzwang wird sicher einen Aufschrei in der Gemeinde mit sich bringen. Aber es nützt nichts. Ich habe selber auch einen Hund und kenne daher die Problematik von allen Seiten“, sagt Schubert. Dass die Verordnung eingehalten wird, ist dem Ortschef wichtig, daher solle es Kontrollen geben.

Auch bei der Hundesteuer gibt es Neuerungen: Die Besitzer müssen ab 2019 tiefer in die Tasche greifen. Anstatt 75 Euro kostet ein Hund in Vomp künftig 89 Euro. Der zweite Hund kostet gleich viel. Ein Zuckerl gibt es für all jene Hundehalter, die eine Begleithundeprüfung ablegen. Sie zahlen für ihren Vierbeiner nur noch 60 Euro.