Mieders – In Mieders entstand in den vergangenen Jahren so etwas wie ein neues Dorfzentrum. In „Beckns Garten“ im Herzen der Gemeinde fand nicht nur eine neue Volksschule inklusive Räumen für die Musikschule ihren Platz. Auch ein sozialer Wohnpark ist dort entstanden – insgesamt 28 geförderten Wohnungen für Einheimische, darunter sowohl für betreubares Wohnen als auch für „Junges Wohnen“, Räumlichkeiten für den Sozial- und Gesundheitssprengel Stubaital mit einer Tagesbetreuungseinrichtung und ein Kaffeehaus umfasst der von der Wohnungseigentum WE errichtete Bau. Zum Wohnpark gehören auch fünf Inklusionswohnungen.

Mittlerweile sind alle Einheiten vergeben und bezogen, gestern Nachmittag fand nun die offizielle Eröffnungsfeier statt. Der Regen und die kühlen Temperaturen taten der guten Stimmung keinen Abbruch. „Aus einem Gemeindeentwicklungsprozess heraus ist dieses Bauvorhaben mit viel Herzblut, Engagement und intensiver Vorbereitungszeit entstanden“, blickt Bürgermeister Daniel Stern zurück. Er sieht den Wohnpark nicht nur als Miederer Projekt, sondern hebt den Mehrwert für das ganze Tal hervor. „Besonders freut mich, dass auch Menschen mit Behinderung bei uns in Mieders einen Platz gefunden haben. Das unterstreicht den integrativen Charakter unseres Projekts“, betont Stern.

Unter den Ehrengästen bei der Eröffnungsfeier waren auch Landesrat Hannes Tratter und Landesrätin Gabi Fischer, die beide zum „gelungen Projekt“ gratulierten.

Die Gesamtbaukosten betragen rund 7,2 Mio. Euro, wobei das Land Tirol insgesamt 1,6 Mio. Euro an Wohnbauförderungsdarlehen zur Verfügung gestellt hat. Die Mietpreise liegen laut WE etwa ein Drittel unter jenen am freien Markt. (dd)