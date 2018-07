Von Benedikt Mair

Innsbruck – Die Trendwende schien geschafft. Nachdem in Österreich ausgebildete Ärzte in der Vergangenheit scharenweise im Ausland anheuerten, wollen wieder mehr Absolventen hierzulande arbeiten – im laufenden Studienjahr sind dies rund 85 Prozent der Abgänger der Medizinischen Universität Innsbruck. Gefährdet sieht diese positive Entwicklung Peter Loidl, Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten an der Innsbrucker Med-Uni: „Wir bilden genügend Ärzte aus, es gibt aber einfach zu wenig Plätze in der verpflichtenden Basis­ausbildung.“

In den vergangenen Jahren konnte an der Innsbrucker Universität die Zahl der Absolventen um rund 20 Prozent gesteigert werden – von 240 im Studienjahr 2013/14 auf mehr als 300 im laufenden Studienjahr. Nach dem Studium müssen junge Ärzte die neunmonatige Basisausbildung absolvieren, um dann auch praktizieren zu dürfen.

Vom „Flaschenhals Basis­ausbildung“ spricht Loidl gestern auf einer Pressekonferenz anlässlich der Aufnahmetests für das Medizinstudium im kommenden Jahr: „Die Steigerung der Plätze für die Basis­ausbildung hält nicht mit der Steigerung der Absolventenzahl mit. Bis zu einem Jahr müssen Absolventen auf diesen Platz warten. In Deutschland kann man hingegen sofort mit der Ausbildung anfangen. Kein Wunder, dass so viele junge Ärzte abwandern“, sagt er. Tirol stehe, die Wartezeiten betreffend, zwar besser da als andere Bundesländer. Loidl: „Trotzdem muss man sich fragen, wie es weitergeht. Denn besonders eine ländliche Region wie Tirol würde so eine Entwicklung schnell zu spüren bekommen. Denn die meisten wollen in die Städte.“

Gerade in Zeiten, in denen ein drohender Ärztemangel ein ständiges Reizthema sei, verstehe er nicht, „warum die Politik nicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um dieses Problem zu lösen“.

Besonders bizarr sei laut dem Vizerektor die Tatsache, dass niemand genau wisse, wie viele Basisausbildungsplätze in Österreich überhaupt zur Verfügung stünden: „Und wie bitte soll ich gegen einen Missstand angehen, von dem ich nicht einmal genau weiß, wie ausgeprägt er ist. Das Ziel muss jedenfalls sein, dass auf rund 1500 Absolventen des Medizinstudiums mindestens 1200 Basisausbildungsplätze kommen.“

An den Aufnahmetests für das Medizinstudium in Innsbruck nahmen gestern 2970 Bewerber teil, davon waren 1844 Frauen. Das sind 67 Bewerber mehr als im Vorjahr. Die Kandidaten bewarben sich für 455 Studienplätze – 360 Plätze für Humanmedizin, 40 Plätze für Zahnmedizin sowie 30 Plätze im Bachelor Molekulare Medizin und 25 Plätze im Master-Studiengang desselben Faches. 75 Prozent der Studienplätze gehen an Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis, 20 Prozent an andere EU-Bürger, und 5 Prozent der Plätze sind für Nicht-EU-Bürger vorgesehen.

Die bereits erwähnte Steigerung der Absolventenzahlen von rund 20 Prozent sei auf die akribisch geplanten Aufnahmeverfahren zurückzuführen, sagt Loidl gestern und nimmt dabei auf einen Bericht des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung Bezug. In diesem wurde eine positive Auswirkung der Aufnahmetests auf Studienverlauf, Studienzufriedenheit und auch auf die Abschlüsse festgestellt. Loidl: „Die Zahl der prüfungsaktiven Studenten hat sich erhöht. Die Abbruchquote ist sehr gering. Und auch die durchschnittliche Studiendauer hat sich um zwei Semester verringert.“