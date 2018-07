Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Das Schicksal der kleinen Mary aus Ghana hat Tirol bewegt – und eine Welle der Hilfsbereitschaft zur Folge gehabt. Als Dreijährige war das Mädchen beim Spielen einer Feuerstelle zu nahe gekommen. Die Folge waren schwere Verbrennungen am Bauch und eine schlechte Wundheilung. Dank zahlreicher Spenden und mit Hilfe einiger großzügiger Gönner hat die Wörglerin Elisabeth Cerwenka mit ihrem Hilfsprojekt im vergangenen Herbst Mary nach Innsbruck holen können, wo das Mädchen erfolgreich operiert wurde. Im Dezember reiste Mary zurück nach Ghana.

Seit einigen Tagen ist die mittlerweile Sechsjährige wieder in Österreich. Die speziellen Hosen, die sie seit der Operation zur Unterstützung der Wundheilung tragen muss, hatten im Laufe der Monate ihre Kompressionswirkung verloren. Und auch ein Kon­trolltermin an der Innsbrucker Klinik stand an. Die Visa-Abwicklung in Afrika hat Cerwenka und ihrem Vertrauten in Ghana, Samuel Kye Pichler, einiges Kopfzerbrechen bereitet. Auch die Suche nach einer geeigneten Unterkunft in Tirol war zunächst eine Herausforderung. Letztlich klappte jedoch alles und Mary kam am Mittwoch mit einer Woche Verspätung in Innsbruck an.

Nach dem Termin an der Innsbrucker Klinik steht fest, dass die Wundheilung grundsätzlich positiv verläuft. Die Narben müssen aber weiterhin versorgt werden. Kommende Woche werden die neuen Kompressionshosen zunächst angepasst und schließlich angefertigt. Bis diese fertig sind, genießt Mary die Zeit in ihrer zweiten Heimat Tirol. Hier ist sie inzwischen ein kleiner Star – wird sie doch auf der Straße oder im Zug von Passanten erkannt und angesprochen. „Aus Mary ist dank der Operation ein vergnügtes Kind geworden“, sagt Elisabeth Cerwenka. In den kommenden Wochen wird Mary halbtags in Wörgl eine Sommerbetreuung besuchen, um Kontakt zu anderen Kindern zu haben. Die Rückreise ist für den 23. August geplant. Allerdings steht schon jetzt fest, dass Mary wieder kommen wird.

Wer das Hilfsprojekt von Elisabeth Cerwenka unterstützen möchte, findet weitere Infos unter www.grenzenlos-helfen.at.