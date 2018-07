Hopfgarten – „Hereinspaziert“ lautete das Motto des ersten „Tages des regionalen Handwerks“, der von der Initiative „Netzwerk Handwerk“ in Betrieben in Hopfgarten, Söll, Scheffau, Kirchbichl und Kundl organisiert wurde. Der Gedanke: Nicht Schauhandwerk, sondern lebendiges, mitten im Wirtschafts- und Arbeitsleben stehendes Handwerk sollte sich einen Tag lang präsentieren und von einer neuen, vielleicht weniger bekannten Seite zeigen. Den ganzen Tag herrschte ein reges Kommen und Gehen in den Betrieben, die sich an dem gemeinsamen Tag beteiligten.

Erfreut über das positive Feedback zeigt sich Netzwerk-Handwerk-Obmann Rainer Höck: „Wir alle sind sehr glücklich, dass dieser Tag so gut angenommen wurde, es zeigt sich, dass die Zusammenarbeit nun Früchte trägt.“ (TT)