St. Anton – Seit 1998 wurde alljährlich zum Wintersaisonfinale in St. Anton das „Nassereinerfest“ durchgeführt, nur einmal mussten die Organisatoren die Veranstaltung absagen. Das 20. Fest heuer am Sonntag, 15. April, war aber das letzte seiner Art. Der Grund: Der Sozialsprengel Stanzertal, der in die Durchführung des Festes eingebunden und bisher ein Verein war, ist nun unter „Soziale Dienste“ als Gemeindeverband strukturiert. Die Bergrettung St. Anton, der zweite in das Fest eingebundene Verein, sieht sich außerstande, künftig mit den Organisatoren das Fest alleine auszurichten. „Wir haben wunderbare Feste ausrichten können, wurden dabei von Sponsoren und der Bevölkerung großzügig unterstützt, die Hausfrauen haben Kuchen gebacken, die Skischule war alljährlich für das legendäre Kistensteigen zuständig. In diesen 20 Jahren konnten wir rund 90.000 Euro an gemeinnützige Organisationen übergeben“, sagt Thomas Strolz vom OK-Team stolz. Bei der letzten Scheckübergabe durften sich Vertreter des Sprengels und der Bergrettung über jeweils 1750 Euro freuen. (psch)