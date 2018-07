Chiang Rai/Mae Sai – Das Drama um die in einer überschwemmten Höhle eingeschlossene Jugendfußballgruppe in Thailand hat ein glückliches Ende gefunden. Rettungskräfte begleiteten die letzten der Eingeschlossenen am Dienstag ins Freie, wie die thailändischen Sicherheitskräfte bekannt gaben. Die zwölf Buben und ihr Trainer seien allesamt „in Sicherheit“, teilten sie mit.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind die zuvor geretteten Kinder in guter körperlicher und mentaler Verfassung, müssen aber noch im Krankenhaus in Quarantäne bleiben. Vier Taucher, die an dem Rettungseinsatz beteiligt waren, seien noch in der Höhle.

Das glückliche Ende des Höhlendramas grenzt für viele an ein Wunder. Auch Experten hatten es kaum für möglich gehalten, dass das Team des Fußballvereins „Wildschweine“ aus seinem Zufluchtsort in vier Kilometern Tiefe sicher nach draußen gebracht werden kann. Der Weg zurück ans Licht dauerte jeweils mehrere Stunden. Große Teile der Höhle waren überflutet. Keines der Kinder hatte Erfahrung im Tauchen. Die Buben wurden daher von den Profis in Schlepptau genommen.

Bei den ersten beiden Tauch-Aktionen am Sonntag und Montag waren bereits acht Buben gerettet worden, jeweils in Vierer-Teams. Ihnen geht es verhältnismäßig gut. Sie waren unterkühlt, manche litten unter Lungen-Infekten.

Die Gruppe saß seit dem 23. Juni in der Höhle fest. Seit Sonntag wurden die Eingeschlossenen nach und nach gerettet. Wegen aufziehenden Regens wollten die Helfer den Einsatz am Dienstag abschließen. Der Regen hätte die Höhle weiter überfluten können. (APA/dpa/AFP)