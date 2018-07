Von Catharina Oblasser

Kals a. Gr. – Am Wochenende gibt es für Oldtimer-Fans viel zu sehen. Da findet nämlich das 12. Kalser Bulli-Treffen statt, und die Kultfahrzeuge lassen sich in großer Zahl auf den Osttiroler Straßen blicken. Der Bulli, das ist ein Volkswagen, der erstmals 1949 gebaut wurde. Er war über lange Zeit das typische Lastenauto. Die ursprüngliche Version hatte 22 PS, die Nachfolgemodelle kamen auf bis zu 70 PS. Zum Treffen in Kals sind nur originale, luftgekühlte Bullis zugelassen, die zuletzt 1982 vom Fließband liefen.

Kaspar Unterberger organisiert seit 1996 das Treffen, das alle zwei Jahre stattfindet. „Beim ersten Mal kamen 28 Teilnehmer nach Kals“, erinnert er sich. „Heuer erwarten wir bis zu 400 Autos.“ Unterberger ist selbst stolzer Besitzer eines Bullis, der mittlerweile 53 Jahre auf dem Buckel hat. „Diese Autos sind einzigartig. Sie sind einfach gebaut und sehr langlebig“, beschreibt der Kalser seine Begeisterung für die nostalgischen Fahrzeuge.

Diese Begeisterung teilen Bulli-Besitzer aus vielen Ländern. „Wir haben Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, aber auch aus den Benelux-Ländern, aus Dänemark, Tschechien, der Slowakei, Italien und Ungarn“, erzählt Unterberger. Sogar ein Autofan aus Schottland reist heuer zum Treffen am Fuß des Großglockners an.

Nicht so weit hat es Peter Rainer. Er kommt aus Matrei mit seiner „Bullizei“, einem tannengrünen Fensterbus Baujahr 1966, nach Kals. „Dieser Bus ist ein echtes Polizeiauto“, sagt Rainer. „Es war bis 1986 in Klagenfurt im Einsatz.“ Als Bulli-Freund schätzt er besonders das Zusammengehörigkeitsgefühl der einzelnen Fahrer: „Wir sind wie eine große Familie.“

Das Programm des 12. Bulli-Treffens beginnt heute Freitag mit der Zusammenkunft aller Teilnehmer am Parkplatz Großdorf. Um 17 Uhr geht es über die Kalser Glocknerstraße zum Lucknerhaus, wo sich bei gutem Wetter der Großglockner blicken lässt. Am Samstagvormittag brechen die Bullis zur Rundfahrt „Schönes Osttirol“ auf, die sie kreuz und quer durch den Bezirk führt. Am Samstagabend werden besonders schöne bzw. alte Bullis prämiert, bevor die Teilnehmer am Sonntag wieder heimreisen.

Alle Details zum heurigen Treffen sind unter www.bullitreffen.at zu erfahren.