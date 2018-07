Jakob Kahn aus Itter dürfte ein handwerkliches Naturtalent sein. Beim Bundeswettbewerb der Polytechnischen Schulen hat er im Fachbereich „Holz" den zweiten Platz belegt. Dabei gilt dem Holz gar nicht seine eigentliche Leidenschaft. Im August beginnt er eine Mechanikerlehre beim Autohaus Fuchs.

In den Polytechnischen Schulen gibt es mehrere Fachbereiche, in denen sich die Schüler Grundkenntnisse aneignen können. Im Nationalparkzentrum in Mittersill fand der Bewerb statt, auf den sich die Schüler vorbereiten konnten. Anzufertigen war eine Brotbox und Jakob hat inklusive jener am Bewerbstag sieben solcher Zirbenboxen angefertigt. „Hobeln, Sägen, die Genauigkeit bei den Verbindungen und dergleichen wurden bewertet", sagt Franz Hausberger, Fachbereichsleiter der Werkstatt im PTS Hopfgarten.

4,5 Stunden hatten die Schüler Zeit, ihre Brotdose fertig zu stellen, Jakob konnte sie nach vier Stunden abgeben und da er dieselbe Punktezahl wie ein anderer Schüler erreichte, war die frühe Abgabe für den zweiten Platz ausschlaggebend. Während die übrigen Teilnehmer, jedes Bundesland stellte zwei Vertreter, Tischler werden wollen, hat sich Jakob den Autos verschrieben. (be)