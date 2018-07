Von Evelin Stark

Innsbruck – „Hilfe! Mein Kollege ist unter einem Baumstamm eingeklemmt und blutet!“ So in etwa war der Wortlaut des Anrufs eines Waldarbeiters bei der Innsbrucker Rettungsleitstelle gestern um die Mittagszeit. Dass es sich dabei um ein Szenario des Übungstages der Innsbrucker Rettungsorganisationen handelte, gab dem Notfall nicht weniger Gewicht.

Im Gegenteil: „Uns geht es darum, zu schauen, wie die verschiedenen Organisation im Ernstfall zusammenarbeiten“, sagt Armin Krösbacher. Der Schulungsarzt des Roten Kreuzes hat gemeinsam mit Volker Schäfer, Schulungsarzt bei den Johannitern, diesen Übungstag initiiert. Bei den insgesamt 27 verschiedenen Szenarien waren 70 Rettungskräfte aus allen Bereichen im Einsatz. Der Clou dabei: Die Einsatzkräfte wussten nicht, was sie erwartet.

Zurück an der Unfallstelle im Wald nahe dem Mühlauer Wasserwerk liegt der so genannte „Figurant“ nun seit wenigen Minuten unter dem schweren Baumstamm, wo auf die Ankunft der Rettungsleute gewartet wird. Endlich ist die Sirene zu hören und die Sanitäter rücken in Scharen an. Da wartet schon der zweite Statist mit der Kreissäge und droht, den Stamm auseinanderzusägen, um das Opfer zu befreien: „I schneid’ ihn aus“, ruft er verzweifelt. Ein Sanitäter nimmt ihn zur Seite, um ihn zu beruhigen, während die Kollegen sich mit dem Verletzten beschäftigen.

Derweil fahren Feuerwehr und Bergrettung ein und begutachten die Unfallstelle. Im Hintergrund stehen einige „Beobachter“ mit blauen Westen, die über die Vorgänge genau Protokoll führen. „Wir schauen, wie die Einsatzkräfte miteinander kommunizieren. Gleichzeitig haben wir die Figuranten gut im Blick, denn wenn etwas schiefgehen sollte, muss ich sofort den Einsatz abbrechen“, sagt Lukas Lenglinger, der an einem Nicht-Übungstag Notfallsanitäter der Malteser ist. Bei einem Szenario am Vormittag sei einer Figurantin im Bach kalt geworden, da habe er reagieren müssen.

„Dass alle Organisationen gleichzeitig an einem Übungstag beteiligt sind, hat es noch nie gegeben“, so Schäfer. Tatsächlich handelte es sich bei der Kombination der gestrigen Einsätze, deren Spektrum vom leicht verletzten Radfahrer über den Herzinfarkt bis zum Großbrand reichte, um eine Herausforderung für alle Seiten. „So sieht aber durchaus unser Alltag aus“, so Krösbacher. Deshalb sei es umso wichtiger, im Rahmen solcher Übungen zu überprüfen, wie die Rettungsleute untereinander kooperieren und welche Aspekte verbesserungswürdig seien.

Unserem eingeklemmten Waldarbeiter geht es in der Hitze immer schlechter – gespielt zum Glück nur. Gemeinsam haben Feuerwehr und Bergrettung aber eine Lösung gefunden, ihn von der Last des schweren Baumstammes zu befreien. Während ein Holzkeil nach dem anderen vorsichtig an die Unterseite des Baumstammes gehämmert wird, um ihn anzuheben, schieben Sanitäter, Notarzt und Bergretter den Verletzten auf eine Trage und ziehen ihn vorsichtig hinaus. Erleichterung an allen Enden ist zu spüren. Kühles Wasser und ein Moment des Ausatmens ist allen gegönnt.

Bis der nächste Notruf kommt: ein Mann, der droht, von der New-Orleans-Brücke in den Inn zu springen. „Auch die psychologische Betreuung üben wir“, erläutert Krösbacher. Das ruhige Annähern des Rettungsteams hilft aber leider nichts: Der Mann springt. Und wird natürlich gerettet. Der Statist ist übrigens selbst ein Wasserretter.