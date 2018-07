Von Walter Zwicknagl

Achenkirch — „Ausgelitten, ausgerungen, viel gereist und viel gesungen" liest man am Grabstein von Ludwig Rainer am Friedhof in Achenkirch. Für Aufsehen sorgte der gebürtige Zillertaler, der von 1821 bis 1893 lebte, mit seinen vielen Konzertreisen, die ihn mit seiner Truppe auch nach Amerik­a und Russland brachten, wo sie das Publikum begeisterten. Von Russland aus soll er auch einen einträglichen Handel mit seiner Heimat betrieben haben. Der Zillertaler, der sich in Rattenberg ein Gasthaus kaufte, ließ in den Jahren 1869/70 den Seehof bauen, in dem er ein internationales Publikum bewirtete. Ja selbst Kaiser Franz Joseph schaute bei ihm vorbei.

„In einer Sonderausstellung im Heimatmuseum Achental, dem Sixenhof in Achenkirch, nehmen wir uns der Person Ludwig Rainer und des von ihm erbauten Seehofes besonders an", erzählt Museumsobmann Franz Waldhart. Stolz zeigen Obmannstellvertreterin Maria Jaud und Franz Lücke­meyer, der bei der Museumsgründung dabei war, eine Gewandtruhe des viel gereisten Zillertalers. Aber auch Instrumente aus dieser Zeit und eine Vitrine mit „Stille Nacht" hat Heimatforscher Martin Reiter mit anderen Kostbarkeiten zur Verfügung gestellt.

„Der Seehof war einst das erste Haus am See", beweisen Schriften aus dieser Zeit. „Gewisse Kreise sorgten in ihre­r christlichen Nächstenliebe schon dafür, dass Rainers Unternehmen verschrien und vor dem Seehof vor einer Räuberhöhle gewarnt wurde", liest man im Achentaler Heimatbuch. Um den Vorwurf der Religionslosigkeit zu entkräften, ließ Rainer auf eigenem Grund und Boden ein Kirchlein bauen, das heute noch steht. „Man erzählt sich, dass jeden Sonntag ein Pater von Fiecht per Pferd zur Messfeier gekommen sei", weiß Franz Lückemeyer.

Je älter der Nationalsänger Ludwig Rainer wurde, umso öfter zog er sich nach Konzert­reisen gerne an den Achensee zurück. Gestorben ist er auf dem Weg von einer Hochzeitsfeier in München zurück in sein Refugium in Kreuth.

Nach einem Brand im Jahr 1900 wurde das Hotel ein Jahr später wieder eröffnet, musste dann aber 1905 zwangsversteigert werden. Neuer Eigentümer wurde das Stift Fiecht, das es dann an die Tiwag weitergab. Übrigens: Ein Brand richtete auch im Jahr 2001 großen Schaden an. Vor einigen Jahren wurde der einstige Prachtbau abgetragen.