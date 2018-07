Von Matthias Reichle

Landeck – Wer wird heute Fußballweltmeister? Diese Frage stellte sich gestern auch beim TT-Cafe in Landeck. Die treuen Leser kamen in großer Zahl zur Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung, um bei strahlendem Sonnenschein zu frühstücken und einen Ratscher zu machen. Auch Chefredakteur Alois Vahrner hatte eine illustre Gästeschar zu sich auf die TT-Bühne geladen.

„Ich habe von dieser WM mitgenommen, dass ich von Fußball eigentlich nichts verstehe. Bisher hab’ ich immer falsch getippt. Ich glaube deshalb, dass Frankreich gewinnt, aber es wird sicher Kroatien“, zeigte sich der ehemalige Profi-Fußballer Simon Zangerl ratlos – dabei müsste es der Land­ecker eigentlich wissen, hat ihn doch seine Karriere bis nach Spanien geführt. Seit Kurzem unterstützt er wieder den SV Land­eck. Die Lieblingsmannschaft von Landeshauptmann Günther Platter ist bereits ausgeschieden. „Mir gefallen die Brasilianer so gut“, gestand er im Interview. Die WM sei völkerverbindend. In der Politik geht es nicht immer so zu. Da matcht sich Platter derzeit mit den deutschen Nachbarn in Sachen Transit: „Wir werden Blockabfertigungen machen, bis ihnen schwindlig wird und sie einlenken“, kündigte er in dieser Frage an. Ziel sei, dass die Nachbarländer die Lkw-Maut, die in Tirol höher ist, anheben. Auch beim Thema Migration sei er anderer Meinung als der deutsche Innenminister Horst Seehofer. Platter will keine Grenzbalken nach Südtirol und Deutschland: „Man muss die EU-Außengrenzen sichern.“

Zur innenpolitischen Lage stellte der Landeshauptmann klar, dass er kein Türkiser werden wird: „Ich bin ein Schwarzer und werde ein Schwarzer bleiben.“ Aber die türkis-blaue Regierung mache es in Summe gut – „manchmal kommen sie mir ein bisschen übermütig vor.“ Zum Beispiel beim 12- Stunden-Tag, wo sie sich laut Platter besser mit den Sozialpartnern beraten und eine Begutachtung gemacht hätten. „So überfallsartig ist es nicht gut, das führt zu Verunsicherungen.“ Gleichzeitig betonte er, dass eine Arbeitszeitflexibilisierung notwendig sei. Vom Bund wünscht er sich mehr Kompetenzen für die Länder. Zum Beispiel bei den Schulen.

Eine ausgebildete Lehrerin, die es aber so gar nicht ins Klassenzimmer zieht, nahm mit Lisi Gram auf der Bühne Platz. Die Fließer Freestylerin verbringt ihre Zeit viel lieber in der Halfpipe – „ich will mich auf den Sport konzentrieren“. Ziel sei ein Start bei der WM in Park City und „viele gute Ergebnisse im Weltcup“.

Nicht in Medaillen, sondern in Hauben wird ein anderer Gast des TT-Cafes gemessen: der junge Isch­gler Starkoch Benjamin Parth. Drei dieser Trophäen darf er sein eigen nennen. Ischgl habe sich gut positioniert. „Wir haben zwei Restaurants im absoluten Topbereich in 50 Metern Entfernung, das hat nicht einmal Paris“, sagte er. Ob man sich ein Essen bei ihm überhaupt leisten kann, wollte CR Vahrner wissen. „Es ist nicht viel teurer, als wenn man sein Auto volltankt“, beruhigte Parth, dessen Ziele eine vierte Haube ist.

Einer, der ebenfalls Herausforderungen sucht, ist der neue Venet-Vorstand Werner Millinger: „Vor allem wenn es um den Venet geht, der ein großes Potenzial hat“, wie er betonte. Derzeit ist das Skigebiet allerdings ein Zuschussbetrieb. „Ziel ist, in fünf Jahren ein positives Betriebsergebnis zu erreichen und Rücklagen für die Zukunft zu bilden.“ Gelingen soll das mit neuen Investitionen: etwa einer ganzjährigen Bobbahn oder einem Observatorium am Krahberg.

Um die neue Begegnungszone in der Mal­serstraße ging es dann unter anderem im Interview mit dem Landecker Bürgermeister Wolfgang Jörg. „Eine Innenstadt, wo viel passiert, ist wichtig. Es ist ein Blickfang und ein Highlight“, meinte der Stadtchef. Ob sich die Malserstraße nicht als Fußgängerzone anbieten würde, fragte CR Vahrner nach. „Das wäre einen Versuch wert. Es braucht aber eine Begleitung und muss sich entwickeln“, so Jörg.

Mit Straßenproblemen ganz anderer Art hatte Bezirkshauptmann Markus Maaß zu kämpfen: „Wir hatten mehr als 70 Hangrutsche im Februar und März“, erinnerte er an einen turbulenten Jahresstart, bei dem die BH als Krisenmanager auftrat. Eine Modeberatung gab’s zum Schluss von der Designerin Rebekka Ruétz, die auf internationalen Laufstegen brilliert. „Tiroler sind sehr sportlich, kleiden sich leger, das ist schön. Ich bin dazu da, dass es bunter und lauter wird“, erklärte sie.

Durch den Vormittag führte – charmant wie immer – Moderatorin Margit Bacher. Live-Musik gab’s von der Band Primetime.

Am Ende des TT-Cafes wurde Bilanz gezogen: 1900 Tassen Kaffee von Testa Rossa, 1500 Stück Gebäck von der Hofer Backbox und 700 Flaschen Montes Mineralwasser haben die Landecker konsumiert. Viele Interessierte hatten auch die Gelegenheit genutzt, sich bei einem Stand von Hansaton rund um das Hören zu informieren. Abgerundet wurde die Veranstaltung von einem Gewinnspiel: Andreas Waldner aus Graun im Vischgau durfte eine Testa-Rossa-Caffè-Maschine mitnehmen, Hubert Sieß aus Grins freute sich über einen 300-Euro-Gutschein von dez.