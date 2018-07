Von Helmut Mittermayr

Lechaschau – Wenn sich das 2200 Einwohner zählende Lechaschau schon einmal intensiv seiner eigenen Geschichte widmet, dann sollen es auch viele erfahren. Die Eröffnung des Bundesmusikfestes im riesigen Festzelt neben der Multivac schien der richtige Rahmen dafür. Bürgermeister Hansjörg Fuchs entführte Hunderte Zuhörer ins dreizehnte Jahrhundert, als erstmals die „Provincia Aschowe“, die sich von Musau bis zum Hornbach im Lechtal erstreckte, in einer Urkunde des Stauferkönigs Friedrich II. 1218 erwähnt wurde. Diese Provincia bildete einen geschlossenen Verwaltungs-, Wirtschafts- und Seelsorgeverband mit dem kirchlichen Zentrum in Wängle und dem Gericht in Lechaschau. Noch heute sind die „Fünförtlichen“ mit Vorderhornbach, Weißenbach, Höfen, Wängle und Lechaschau ein Begriff. Historische Highlights: 1464 bauten die „Aschamar“ die erste Lechbrücke. 1610 bezahlten sie sogar, um endlich Tiroler werden zu können. 1885 wurde aus dem Namen „Lech in der Aschau“ schließlich „Lechaschau“.

Neben Bürgermeister Hansjörg Fuchs zeichneten im Chronik­team Gemeinderätin Ingrid Kramer-Klett und Elfriede Huber hauptverantwortlich.