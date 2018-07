Roppen, Imst, Arzl i. P. – An besonders geeigneten Örtlichkeiten in Roppen, Imst und Arzl i. P. organisierte die neu gegründete Staffel Imst der Österreichischen Rettungshunde-Brigade (ÖRHB) in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Ambulance Tirol eine zweitägige Landesein­satzübung. Neben den Gastgebern trugen auch die ÖRHB-Staffel aus Schwaz und die Landesgruppe Vorarlberg zum Teilnehmerfeld der 24 ehrenamtlichen Teams aus Hund und Führer bei.

Die Gründung der ÖRHB-Staffel in Imst wurde nach der Auflösung jener des Roten Kreuzes nötig. Die zum Teil bereits einsatzerfahrenen sechs Rettungshunde müssen sich dennoch dem abweichenden Prüfungssystem der ÖRHB unterziehen, um voll eingesetzt werden zu können. „Im Herbst werden die ersten beiden Teams, im Frühjahr weitere drei zur Verfügung stehen“, erklärt Jochen Gutmann, Obmann der Imster Staffel, „unser Einsatzbereich ist die Flächen- und Trümmersuche im gesamten Oberland bis zur Baumgrenze, darüber ist die Bergrettung zuständig.“

Weil im Außerfern noch keine eigene Staffel existiert, werden auch dort die Einsätze von Imst aus abgedeckt. „Sucheinsätze erfolgen meist geplant“, betont Jochen Gutmann, „deshalb stellen für uns auch weitere Anfahrten in der Regel kein Problem dar.“ (tp)