Von Denise Daum

Neustift – Während die Kinder ihre Ferien genießen, herrscht am zukünftigen Schulareal im Neustifter Ortsteil Kampl Hochbetrieb. Zwischen 50 bis 60 Arbeiter schwitzen täglich auf der Großbaustelle. Volksschule, Neue Mittelschule, Polytechnische Schule sowie Ski-Mittelschule und das Internat derselben werden an einem Standort vereint. Die Bauarbeiten gehen langsam in den Endspurt. Im November soll das Internat fertig gestellt sein, der Umzug ist für 7. Jänner 2019 eingeplant. Die Schulen sollen kurz darauf in den Semesterferien folgen.

Rund 33 Millionen Euro werden investiert, Bürgermeister Peter Schönherr spricht von einem „Jahrhundertprojekt“ für seine Gemeinde. Dem Zufall wird dabei nichts überlassen, der Schulcampus ist bis ins Detail durchgeplant. So berücksichtigt der clusterartige Bau die neuesten pädagogischen Konzepte und schafft die Voraussetzungen für „Offenes Lernen“. Sogar ein ausgeklügeltes Farbkonzept kommt zur Anwendung. Zudem besticht der Neubau mit viel Tageslicht, offener Struktur und zahlreichen Freiflächen, die im Außenbereich begrünt werden.

Während die Gemeinde für den Schulneubau verantwortlich zeichnet (rund 25 Millionen), ist das Internat Sache des Landes Tirol. Johannes Steindl von der Abteilung Sport ist mit dem Fortgang der Arbeiten mehr als zufrieden – ein „Vorzeigeprojekt“. Rund 70 Schüler werden im Internat mit modernen Räumen untergebracht – mit Luft nach oben. Die Zimmer im vierten Stock werden vorerst an auswärtige Trainingsgruppen vermietet. „Wir haben das Haus so konzipiert, dass wir das Internat erweitern können“, erklärt Steindl. Die Ski-Mittelschule sei sehr angesehen, die Nachfrage steigt. „Wir sind an der Grenze der Kapazität“, weiß Steindl.

Indes machen im Dorf Gerüchte die Runde, wonach der Schulneubau zu klein konzipiert sei. BM Schönherr verweist das ins Reich der Mythen. „Ganz im Gegenteil. Wir haben sogar Platz für die Volksschule Krössbach, sollte diese irgendwann nach Kampl übersiedeln wollen.“ Die Klein-Volksschule am Standort Krössbach im hinteren Stubaital bleibt, wie von Anfang an geplant, bis auf Weiteres bestehen.