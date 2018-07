Von Benedikt Mair

Innsbruck – Frau CC, so wird eine Tirolerin in einem umfangreichen Bericht des Landesverwaltungsgerichts genannt, war an Krebs erkrankt und wusste nicht mehr weiter. Zwei Chemotherapien hatte sie schon hinter sich gebracht, ohne Besserung. Deshalb entschied sie sich dazu, ihn aufzusuchen. Er, das ist ein selbsternannter „Meister Lehrer Geisterheiler“. Bei den Sitzungen mit ihm gab es Gespräche, es wurde gebetet. Der Mann fuhr mit seinen Händen von Kopf bis Fuß über den Körper von Frau CC – um ihr „Energie zu spenden und den Körper zur Selbstheilung anzuregen“, heißt es im Bericht weiter. „Reiki“ nennt sich diese Praktik.

Nachdem die Tirolerin über zwei Jahre den „Geisterheiler“ aufsuchte, erlag sie Mitte des Jahres 2016 ihrem Krebsleiden. Der „Reiki“-Praktiker wurde wegen einer Verwaltungsübertretung zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt, die nach einer Berufung Anfang Mai dieses Jahres auf 500 Euro heruntergesetzt wurde. Wegen Kurpfuscherei konnte er nicht belangt werden, weil man ihm keine „Gewerbsmäßigkeit“ nachweisen konnte.

„Ganz, ganz selten“ würden solche Fälle auftreten, sagt Thomas Willam, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Wobei man aus rechtlicher Sicht zwischen Kurpfuscherei und obskuren Wunderheilern unterscheiden müsse: „Als Kurpfuscher kann nur belangt werden, wer vorgibt, ein Arzt zu sein, und das auch gewerbs­mäßig betreibt. Sprich mehr als zehn Menschen betreut. Außerdem heißt Kurpfuscherei noch lange nicht, dass jemand den Menschen bisher einen Schaden zugefügt hat.“ Dann würde zudem wegen Körperverletzung ermittelt, klärt Willam auf. Selbst ernannte Wunderheiler, die sich nicht der Kurpfuscherei schuldig machen, können noch viel schwerer verfolgt werden. So weit, so kompliziert.

Auch Artur Wechselberger, Präsident der Tiroler Ärzte­kammer, beobachtet die Entwicklungen in diesem Bereich: „Ich sehe nicht, dass die Szene der Wunderheiler und Kurpfuscher in den letzten Jahren gewachsen ist. Obwohl es freilich immer wieder Fälle gibt, die wir anzeigen.“ Das liege daran, dass einerseits die Bevölkerung wisse, dass es hierzulande ein gutes medizinisches Versorgungssystem gebe, das ständig auf den neuesten Stand gebracht werde. „Andererseits sind die Ärzte heutzutage auch viel ehrlicher zu ihren Patienten. Das schafft Vertrauen in die Schulmedizin. Es ist aber ein­e Aufgabe, diese Fakten den Menschen immer wieder vor Augen zu führen“, glaubt Wechselberger.

Für den Ärztekammerpräsidenten sind Wunderheiler, Energetiker und ander­e Scharlatane das kleinere Übel: „Viel subtiler und gefährlicher sind jene, die einen glauben lassen, dass sie echt­e Ärzte sind. Ohne wirklich praktizieren zu dürfen. Bei selbst ernannten Heilern vertraue ich auf den gesunden Realitätsbezug der Bevölkerung.“