Früh übt sich, wer einmal jene Maschinen programmieren will, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. 36 junge Tüftler zwischen 10 und 14 Jahren erkundeten beim „Coding4Kids Camp" in Wörgl und Kufstein spielerisch die Welt der Mechatronik. Begleitet vom Team der Innovationsplattform Kufstein (i.ku) tüftelten die Jungingenieure vergangene Woche vier Tage lang an ihren Robotern, deren Fähigkeiten am Ende in einem spannenden Parcours getestet wurden. Die kleinen Maschinen wurden dabei aus speziellen, teilweise programmierbaren und mit Sensoren versehenen Lego-Steinen kreiert.

„Wir bieten mit unseren i.ku Coding4Kids Camps die Möglichkeit, sich bereits früh mit dem Thema Coding & Robotik zu beschäftigen und somit das Interesse zu wecken", berichtet Markus Gwiggner, Mitglied des i.ku-Leitungsteams. So galt es am Ende etwa, den Roboter dazu zu bringen, gewisse Hindernisse zu umfahren und einen Hebel zu betätigen, der dann eine Klospülung auslöste.

Das Leader-geförderte Projekt wurde vergangenes Jahr ins Leben gerufen und begeisterte Kinder und Eltern dermaßen, dass es heuer bereits Wartelisten gab, berichtet Gwiggner. Nun hofft man, das kostenlose Sommer-Projekt auf das gesamte Jahr ausweiten zu können. Eine Kooperation mit einem ähnlichen Workshop, der parallel in Innsbruck gestartet ist und nun auf ganz Tirol ausgedehnt werden soll, sei angedacht.

Der nächste „Coding4Kids"-Kurs im Bezirk Kufstein ist für nächsten Sommer geplant — Interessierte können sich per E-Mail an markus@iku.tirol wenden. (jazz, TT)