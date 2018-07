Erl – Dem strömenden Regen trotzten gestern an die 160 Demonstranten und radelten vom bayrischen Neubeuern bis nach Erl, um Bürger gegen die geplanten neuen Bahntrassen entlang der Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel auf bayrischer Seite mobilzumachen. „Der Trassenausbau ist unsinnig“, ist Martin Schmid, Obmann des Bürgerforum Inntal, überzeugt. Es gebe viel zu wenig Verlademöglichkeiten für Lkw in Bayern, eine Hochleistungsstrecke wäre also nur für einige wenige Fernzüge befahrbar. Die Kosten stünden nicht dafür.

„Ich glaube nicht, dass durch den Bau auch nur ein Lkw weniger auf der Autobahn fährt“, sagt der Neubeurer, der mit seiner Bürgerinitiative 15.000 Unterschriften gegen den Bau eines dritten und vierten Gleises der Deutschen Bahn (DB) gesammelt hat.

Ähnlich wie auf Tiroler Seite fürchten sich auch die Bürger jenseits der Grenze davor, dass die Gleise großteils oberirdisch verlaufen und mitunter eine starke Lärmbelästigung mit sich bringen.

„Auch wir wünschen uns freilich weniger Lkw-Verkehr auf den Straßen“, so Schmid. Dafür sei eine Korridor-Maut aber die geeignetere Maßnahme. „Wir hoffen, mit dieser Rad-Aktion die Politik wachrütteln zu können“, sagt der Obmann der Bürgerinitiative und verweist auf die bayerischen Landtagswahlen am 14. Oktober. (jazz)