Von Matthias Reichle

Grins – „Wenn uns das wider passiert, tragen wir das nächste Mal selber aus!“ Franz Maaß hat genug. Dem Grinner Gemeindeamtsleiter ist in den letzten Wochen angesichts des Slogans „Die Post bringt allen was“ das Lachen gründlich vergangen. Auslöser für den Ärger sind 1066 A4-Briefe, die er am 28. Juni aufgegeben hatte.

Die Sendung war an alle wahlberechtigten Gemeindebürger adressiert. Darin befand sich jeweils ein Fragebogen, in dem es um die Zukunft der Nahversorgung in der kleinen Gemeinde gehen sollte. Bis 12. Juli hatten die Bürger Zeit, ihn entweder zurückzuschicken oder in einer Urne im Gemeindeamt einzuwerfen.

So der Plan – es war „ein Theater“, zieht Maaß nun Bilanz. Im Grinner Gemeindeamt kann keiner so richtig verstehen, was da passiert ist. Am 3. Juli wurde man aufmerksam, als sich Bürger via Facebook beschwerten, dass sie keinen Fragebogen bekommen hätten. Es stellte sich dann heraus, dass die Sen­dung nicht in einem Schwung ausgetragen wurde. Bürgermeister Thomas Lutz war selbst betroffen: „Bei mir daheim leben vier Wahlberechtigte, wir haben den Fragebogen dreimal zugestellt bekommen.“

Das löste natürlich viele Fragen aus. Vor allem, weil sich die Post mit der Zustellung sehr viel Zeit gelassen habe. Man wisse, dass noch am 10. Juli Sendungen ankamen, betonte Maaß – zwölf Tage nachdem sie aufgegeben wurden. Ob nun alle angekommen sind, könne man freilich bei 1066 nicht kontrollieren. „Ich selbst habe den Fragebogen am 9. erhalten“, so Lutz.

In der Kritik stand dabei die Gemeinde selbst: „Manche denken sich wahrscheinlich, dass wir einen Vogel haben“, so Maaß, der selbst bei der Post Beschwerde einlegte. „Mich hat das maßlos geärgert“, fügt der Dorfchef Lutz hinzu. „Die Leute wissen ja nicht, wo die Schuld liegt.“ Die beiden können nur den Kopf schütteln: über fünf Sendungen zum Beispiel, die mit „Adressat unbekannt“ zurückgekommen waren. Und die der Amtsleiter dann selbst auslieferte – leben die Empfänger doch im Nahbereich der Gemeinde. „30 Meter entfernt“, so Maaß.

Es sei nicht das erste Mal, dass in Grins die Zustellung nicht funktioniert, berichtet er. Vergangenes Jahr wurde die Grinner Dorfzeitung zum Beispiel in den Land­ecker Ortsteilen Perfuchsberg und in Bruggen ausgeteilt,berichtetLutz. Man musste nachdrucken. „Die Kosten dafür wurden uns nie ersetzt.“

Den Zeitplan für die Abgabe des Fragebogens warf das freilich über den Haufen. So bleibt die Urne zum Einwerfen am Postamt nun länger stehen. „Bis 27. Juli“, erklärt der Bürgermeister – so sollten auch all jene, die die Sendung verspätet bekommen haben, noch die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung kundzutun.

Bei der Post kennt man das Problem. „Ein Mitarbeiter war im Krankenstand, ein anderer im Urlaub. Deswegen ist es in der Woche von 29. Juni bis 5. Juli zu Verzögerungen gekommen“, stellt Post-Sprecher David Weichselbaum fest.

Mitarbeiter aus der Umgebung hätten das Gebiet in dieser Zeit mitübernommen. Da könne es passieren, dass die Sendung am Abend wieder retour kommt und erst am nächsten Tag ausgetragen wird, erklärt er, warum nicht alle den Fragebogen gleichzeitig bekommen hatten. „Es ist auch nicht jeden Tag zugestellt worden.“ Dass aber Sendungen erst am 10. Juli angekommen sind, glaubt man nicht. „Am 6. Juli waren alle draußen“, so David Weichselbaum, der einen späteren Termin für „unwahrscheinlich“ hält. Jetzt sollte aber alles wieder funktionieren. In Grins sei nämlich ein langjähriger und verlässlicher Mitarbeiter im Einsatz.