Lienz – Alfred Krismer aus Landeck singt Bass in gleich mehreren Ensembles: Viergesang, Gospelchor und Kirchenchor. Zum 31. Mal ist er nach Lienz gekommen, um an der Kirchenmusikalischen Werkwoche teilzunehmen. „Bei der allerersten war meine Schwester dabei. Sie hat davon so geschwärmt, dass ich im Jahr darauf selbst hergekommen bin“, verrät der leidenschaftliche Sänger. Nur ein weiteres Mal hat er eine Werkwoche ausgelassen. Sonst war Krismer immer dabei. Alles habe ganz klein angefangen, erinnert er sich. „Die Umgebung, die Natur, das Singen – diese Tage sind für mich Erholung und Urlaub zugleich“, sagt Krismer. Als Lehrer fangen für ihn erst damit die Ferien an. Ganz besonders zeichne die Kirchenmusikalische Werkwoche in Lienz ein hohes Maß an Kontinuität aus: „Die beiden Referenten und etwa die Hälfte aller Sänger bilden eine stabile Singfamilie.“ Die Freundschaften würden sehr, sehr weit über das Singen hinausgehen und nicht selten über Jahrzehnte wachsen.

Ebenfalls aus Landeck kommt Lucia Moli. Alfred Krismer kennt sie nur sehr entfernt. „Ich besuchte Fortbildungen in dieser Richtung“, erzählt die Dame mit der Altstimme. Immer wieder sei ihr von dieser Werkwoche in Osttirol berichtet worden. „Also habe ich sie mir anschauen müssen und war heuer das erste Mal dabei“, lächelt die Sängerin. „Bei uns im Tiroler Oberland gibt es leider nichts Vergleichbares. Kein Chor singt solche Literatur.“ Das musikalische Niveau habe sie überrascht und begeistert zugleich: „Lauter Blattsänger. Man legt eine Partitur auf und es klingt sofort!“ Obwohl allein und neu hinzugekommen, sei sie sofort in die Gemeinschaft mit aufgenommen worden. „Am Abend sitzt man ganz gemütlich zusammen. Die Gespräche und das Singen mit so netten Leuten – es ist eine Freude“, schwärmt die Sängerin.

Aus Eisenstadt reist seit 14 Jahren Christian Leitgeb zur sommerlichen Singwoche nach Lienz. Als Bassbariton wechselt er schon einmal die Stimmlage, wenn es die achtstimmigen Chorsätze verlangen. „Ich bewundere das anspruchsvolle Niveau und die sehr gute Betreuung“, meint Leitgeb. Es sei purer Luxus, zwei so hervorragende Referenten als Leiter der Werkwoche erleben zu dürfen. „Jeder von ihnen könnte die Leitung leicht alleine innehaben. Und sie ergänzen sich einfach perfekt.“ Christian Leitgeb bekräftigt, dass man sich als Teilnehmer hier rundum wohlfühle. Auch er schätze die Kontinuität, die von dieser freundschaftlich verbundenen Chorgemeinschaft ausgehe. „Gerade weil wir uns nur einmal im Jahr zusammenfinden, ist das etwas Besonderes.“ Auch die Stimmbildung trage wesentlichen Anteil am Erfolg, meint Leitgeb.

Annelies Lukasser aus Lienz singt Sopran beim Kirchenchor in Dölsach und im Kammerchor. Beides gefällt ihr sehr. „Ich bin in meiner Seele Kirchenchorsängerin“, sagt sie. Die Kombination von so hoher musikalischer Qualität und geistlichem Liedgut aus verschiedenen Epochen begeistert die Sopranistin seit 18 Jahren, in denen sie selbst zu einem festen Teil der Sangesfamilie geworden sei. Dass jedes Jahr aufs Neue unbekannte Gesangstalente zur angestammten Sängerbasis von zwanzig bis dreißig Leuten hinzustoßen, bringe einerseits frischen Wind und mache andererseits jede Werkwoche einzigartig. „Zu den Weitgereisten aus Südtirol, Deutschland und Österreich sind auch viele Einheimische unter uns“, lächelt Lukasser. „Und wir werden wieder mehr.“ Gabriele Lehner, der Leiterin des Bildungshauses Osttirol, das die Woche organisiert, sei der Fortbestand der Kirchenmusikalischen Werkwoche zu verdanken, nachdem sie vor etwa zehn Jahren schon einmal auf der Kippe gestanden sei, berichtet die Sängerin.

„Ich bin 1992/93 zufällig in die Woche hineingestolpert“, erzählt Martin Lindenthal, einer der beiden Leiter der Woche. Seither ist er fester Bestandteil der Veranstaltung und hat Josef Döller, Domkapellmeister in Graz, als zweiten Referenten gewinnen können. Beide erklären einen Teil ihrer persönlichen Motivation mit der Inspiration, die sie selbst durch die Begegnung mit den anderen erfahren würden. Überraschend viele Männerstimmen würden immer wieder teilnehmen. „Unser Liedgut ist natürlich ausschließlich geistlicher Natur“, sagt Lindenthal. Von Schütz-Doppelchören über Afrikanisches und Gospels bis hin zu zeitgenössischer Literatur reiche die musikalische Palette. „Die Menschen hier in Osttirol haben ihre eigene, hohe Musikalität“, findet Josef Döller. „Wir kommen wieder.“