Von Catharina Oblasser

Dölsach, Abfaltersbach, Lignano – Aik ist vier Jahre alt und hat sich schon für eine Weltmeisterschaft qualifiziert: nämlich für die WM im Hundesport, die von 13. bis 16. September in Lignano stattfindet. 40 Nationen sind vertreten, Österreich schickt fünf Teilnehmer nach Italien. Darunter auch Schäferhund Aik, der den Zuchtnamen „vom Wolfsursprung“ trägt – und seinen Besitzer, Wolfgang Satzinger aus Dölsach.

Der 39-Jährige, der in Sillian arbeitet, gehört dem Hundeverein Pustertal an. Standort des Vereins ist in Abfaltersbach, wo es einen großen Trainingsplatz gibt. Auf Aik und seinen Besitzer warten in Lignano große Herausforderungen. Der Bewerb besteht aus drei Disziplinen, erklärt Satzinger: „Aus Fährtenlesen, Gehorsam und Schutzarbeit. In jeder Disziplin kann man maximal 100 Punkte erreichen. Die Bewerber mit der höchsten Gesamtzahl gewinnen den Titel.“

Beim Fährtenlesen muss der Hund eine menschliche Spur möglichst zielstrebig und schnell über eine bestimmte Streckenlänge verfolgen. Bei der Disziplin der Unterordnung wird bewertet, wie gut der Hund seinem „Herrl“ gehorcht. Die Schutzarbeit beinhaltet das Packen eines Schutzärmels, den ein Mensch am Arm trägt. Die WM ist nicht nur für Schäferhunde gedacht, sondern für verschiedene Rassen offen.

Qualifiziert haben sich Satzinger und Aik über mehrere nationale Ausscheidungen. „Es war ein langer Weg bis zur WM-Teilnahme“, sagt der Dölsacher, der selbst Hunde züchtet und seit 2008 im Hundesport engagiert ist. „Wir trainieren viermal die Woche, und Aik bekommt auch spezielles Futter mit viel Eiweiß.“ Der vierjährige Schäfer lernt leicht, lobt ihn sein Besitzer. „Aber ohne meine Trainingskollegen wäre das alles nicht möglich.“

Die harte Arbeit hat sich gelohnt. „Und es macht mich stolz, Österreich bei der WM vertreten zu dürfen“, sagt Wolfgang Satzinger.